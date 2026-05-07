FC Barcelona y Atlético de Madrid se juegan la gloria… y LA PROVINCIA te lleva GRATIS a la gran final de la Copa de la Reina 2026

El fútbol femenino español volverá a paralizar al país el próximo sábado 16 de mayo de 2026. El duelo entre el FC Barcelona Femenino y el Club Atlético de Madrid Femenino promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año y, en LA PROVINCIA, queremos que nuestros lectores lo vivan en directo, desde las gradas y con toda la emoción de una final histórica.

Por eso, el periódico LA PROVINCIA lanza un espectacular sorteo de 12 entradas dobles para asistir a la gran final de la Copa de la Reina 2026, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo, a las 18:00 horas, en el Estadio de Gran Canaria.

Un premio único para disfrutar de una cita que puede marcar una nueva página dorada en la historia del deporte femenino nacional.

Una final que promete hacer historia

La Copa de la Reina se ha consolidado en los últimos años como uno de los torneos más emocionantes del calendario futbolístico de España. La expectación crece temporada tras temporada y, en esta edición de 2026, el cartel no puede ser más espectacular.

Dos gigantes del fútbol español frente a frente. Dos estilos. Dos aficiones. Dos aspirantes al título. Y un único objetivo: levantar el trofeo más deseado del fútbol femenino nacional.

El conjunto blaugrana llega una vez más como referencia internacional tras varios años dominando el panorama europeo, mientras que el Atlético de Madrid buscará dar el golpe definitivo y conquistar un título que puede cambiar el rumbo de la temporada.

La intensidad, la calidad técnica, la rivalidad deportiva y el ambiente que se espera en Canarias convierten esta final en un evento imperdible para cualquier amante del fútbol.

LA PROVINCIA quiere premiar a sus lectores registrados

LA PROVINCIA quiere premiar a sus lectores acercándoles los grandes eventos deportivos con un gran sorteo exclusivo que permitirá a 12 afortunados ganar una entrada doble para acudir acompañados a uno de los partidos más esperados del año.

La promoción estará disponible durante tiempo limitado y podrán participar todos los usuarios registrados en la web del periódico. Además del espectáculo deportivo, asistir a la final supone vivir una experiencia inolvidable: el ambiente previo, la llegada de las aficiones, la tensión de una gran final y la oportunidad de formar parte de un momento histórico para el fútbol femenino español.

Desde LA PROVINCIA queremos seguir construyendo una comunidad de lectores activa, participativa y conectada con los grandes acontecimientos deportivos y sociales del momento, por lo que este sorteo será exclusivo para usuarios registrados en nuestra web.

El registro permite acceder a promociones especiales, experiencias únicas, contenidos exclusivos y futuras acciones que el periódico seguirá desarrollando durante los próximos meses. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad, este puede ser el mejor momento para hacerlo.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo, aunque será imprescindible cumplir con todos los requisitos establecidos. El concurso está dirigido exclusivamente a lectores registrados en LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser lector registrado de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha las tarifas en oferta y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar el formulario de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en el sorteo.

👉 Apúntate al sorteo

Una experiencia que ningún aficionado quiere perderse

Las grandes finales tienen algo especial. Son partidos que quedan en la memoria, que generan conversaciones durante años y que muchas veces terminan convirtiéndose en momentos históricos del deporte español.

La final de la Copa de la Reina 2026 reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de esos encuentros inolvidables.

El Estadio de Gran Canaria presentará una imagen espectacular para acoger a miles de aficionados llegados desde distintos puntos del país. El colorido de las gradas, la pasión de las aficiones y el nivel futbolístico que se espera sobre el césped harán del evento una auténtica fiesta del deporte.

El crecimiento del fútbol femenino en España ha sido imparable durante los últimos años y partidos como este representan el enorme impacto social y deportivo que vive actualmente la competición.

El fútbol femenino sigue conquistando audiencias

La evolución del fútbol femenino español ya no admite discusión. Las audiencias televisivas baten récords, los estadios registran entradas históricas y las principales estrellas del campeonato se han convertido en referentes internacionales.

La final entre Barcelona y Atlético de Madrid volverá a situar el foco mediático sobre una competición que continúa creciendo a pasos agigantados y que cada temporada suma nuevos seguidores.

Eventos de esta magnitud también reflejan el enorme trabajo realizado por clubes, jugadoras, cuerpos técnicos y aficionados para impulsar un deporte que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 15 de mayo y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

La cuenta atrás ya ha comenzado

El reloj avanza y la emoción crece a medida que se acerca la gran final de la Copa de la Reina 2026. La oportunidad de vivir en directo un enfrentamiento de este nivel no aparece todos los días y miles de aficionados ya sueñan con estar presentes en las gradas del Estadio de Gran Canaria.

Ahora, gracias a LA PROVINCIA, tú también puedes formar parte de esa experiencia.

Completa el formulario oficial anclado en esta noticia, confirma tu registro en la web y participa en el sorteo de las 12 entradas dobles para la gran final entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Porque las grandes historias del fútbol no se cuentan… se viven. ⚽💛

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨