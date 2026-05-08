La "guardería" del Real Madrid se convirtió en un polvorín: la pelea de Tchouaméni y Valverde no es un caso aislado

El diagnóstico más certero del vestuario del Real Madrid lo pronunció Xabi Alonso, casi a título póstumo, cuando sabía que su tiempo en el Bernabéu se agotaba sin remedio. Lo hizo de cara, acusando en Valdebebas a sus jugadores de comportarse como en una "guardería". Para entonces, no se habían producido ni la mitad de los incidentes conocidos a lo largo de la temporada, protagonizados por casi una decena de futbolistas diferentes. La pelea de Tchouaméni y Valverde, que ha motivado un expediente disciplinario a ambos y una baja "de 10 a 14 días" del uruguayo por un traumatismo craneoencefálico producto de la refriega es el último capítulo (de momento) del polvorín en el que se ha convertido el vestuario blanco.

Días después del 5-2 en el Metropolitano, el partido que hizo descarrilar el gran arranque de temporada del equipo de Xabi Alonso, al Madrid le esperaba un compromiso sencillo, pero incómodo por el viaje. Tuvo que jugar el equipo blanco en Kazajistán y en la previa habló Valverde para reivindicar que no había "nacido" para ser lateral derecho, donde jugaba por las bajas de Trent y Carvajal, y que se había ganado un puesto en la medular. La reacción del tolosarra fue relegarle al banquillo. La del uruguayo, no participar del calentamiento. Cuando su entrenador le ordenó hacerlo en la segunda parte, lo hizo con las manos en la espalda.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

De aquel 0-5 en Almaty también salió con el gesto torcido Bellingham. Había regresado al once contra el Atlético y su suplencia en el siguiente partido le hizo sentirse señalado como culpable de esa derrota en el Metropolitano. Molesto por jugar solo 10 minutos, las quejas llegaron a oídos de Florentino Pérez, después de que su madre le llamara para protestar por lo que consideraba un maltrato de Xabi Alonso a su hijo. Las historias sobre su vida extradeportiva tampoco han ayudado.

Lucía Feijoo Viera

Jude Bellingham y Antonio Rüdiger, tras la eliminación en Múnich del Real Madrid en la Champions. / RONALD WITTEK / EFE

El que debía ser el mejor momento (junto al 3-0 al City) de una temporada nefasta se convirtió en el principio del fin. La impresentable reacción de Vinícius cuando fue sustituido en el clásico del Bernabéu provocó una profunda crisis en el club, que reaccionó respaldando al futbolista y desautorizando en privado al entrenador, Xabi Alonso. El jugador pidió perdón públicamente, pero excluyó al técnico de su disculpa. Al club le valió con eso, pero el entrenador perdió toda la autoridad ante un vestuario que se dividió, con Vinícius, Valverde y Bellingham en su contra y Mbappé, Courtois y Tchouaméni en su defensa. De aquellos barros, estos lodos.

El episodio ocurrió en febrero, pero no trascendió hasta hace unos días. Rüdiger abofeteó a Carreras en el vestuario de Valdebebas tras un entrenamiento, a modo de reproche por su actitud. El propio lateral, en un comunicado insólito, confirmó los hechos. La injustificable reacción violenta del alemán se enmarca dentro de la preocupación y el enfado que reina en el club por algunas de las actitudes de Carreras, por quien se hizo un importante desembolso en verano.

Álvaro Carreras se dirige al banquillo en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol de Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Carvajal confiaba en gozar de minutos en el tramo final de temporada, sin nada ya realmente en juego, para tratar de ir al Mundial. Arbeloa, sin embargo, le ha negado cualquier mínima oportunidad. El capitán, muy molesto, se fue a hablar con Arbeloa, quien en una rueda de prensa le despreció: "Tengo 23 jugadores en plantilla voy a pensar en lo mejor para mi equipo". Ahí entendió el capitán que su antiguo rival por el lateral derecho blanco no le iba a conceder ni las migajas en sus últimas semanas como jugador del Real Madrid.

Javier Vendrell Camacho

Mientras espera la resolución del juicio en el que se le acusa de difusión de pornografía infantil, Asencio ha mantenido actitudes y hábitos extradeportivos que han molestado profundamente en el club, hasta el punto de que Arbeloa decidió apartarlo de las convocatorias durante varios partidos. Algunas informaciones apuntaron a que pidió explicaciones por ser suplente contra el Manchester City. Posteriormente, pidió perdón a compañeros y entrenador y regresó a la dinámica habitual.

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona. / Agencias

Ceballos no jugará más en el Real Madrid esta temporada y, salvo sorpresa, en su vida. El mediocentro está apartado de la dinámica del equipo, ausente de las convocatorias, tras una fuerte discusión con Arbeloa. Sencillamente, no hay ningún tipo de relación entre ambos más allá de los entrenamientos. Uno menos para este tramo final de temporada.

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Y en medio de todo este vodevil, con un incendio casi cada semana, a la gran estrella del equipo no se le ocurrió mejor idea que hacer una escapada a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito, mientras estaba lesionado. Unas vacaciones que han enfurecido al vestuario, que ven a Mbappé totalmente desconectado de la grave crisis que arrastra al equipo. Sus imágenes saliendo de Valdebebas entre risas tras la pelea entre Tchouaméni y Valverde no ayudan.