Tenis
Así vivimos en directo el Rafa Jódar - Nuno Borges del Masters 1.000 de Roma
El español afronta en el Foro Itálico una oportunidad clave para impulsar su ranking y acercarse a la clasificación para Roland Garros
Redacción
El español Rafa Jódar debuta este viernes en el Masters 1000 de Roma 2026, un escenario que llega en el mejor momento de su carrera. El joven madrileño aterriza en el Foro Itálico después de firmar un último mes espectacular, dejando huella tanto en Barcelona como en Madrid y consolidándose como una de las grandes sensaciones del circuito.
El salto competitivo de Jódar también ha tenido reflejo inmediato en la clasificación ATP. Situado ya en el puesto 34 del mundo, el español afronta la cita romana con una oportunidad inmejorable: meterse entre los 32 cabezas de serie de Roland Garros. Sin puntos que defender respecto a la pasada edición, una buena actuación en la capital italiana podría darle el impulso definitivo antes del Grand Slam parisino.
Pero el estreno no será sencillo. Enfrente estará Nuno Borges, actual número 52 del ranking ATP, que llega con confianza tras superar con autoridad al neerlandés Jesper de Jong por un contundente 6-3 y 6-0 en su debut. El portugués buscará frenar el gran momento de un Jódar que se ha convertido en uno de los nombres propios de la gira de tierra batida.
El duelo promete intensidad desde el primer intercambio. Jódar tratará de imponer la agresividad y el ritmo que le llevaron a brillar en Madrid, mientras Borges intentará aprovechar su solidez desde el fondo de pista y su experiencia en este tipo de escenarios. En juego, no solo el pase a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de seguir creciendo en un torneo donde ya asoma un posible cruce de alto voltaje ante Alex de Miñaur, al que el español ya pasó por encima hace apenas unas semanas en la Caja Mágica.
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