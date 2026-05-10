ARTES MARCIALES MIXTAS
Joel Álvarez es arrollado en la jaula por Yaroslav Amosov en el UFC 328
El peleador asturiano es sometido por primera vez en su carrera por el ucraniano que le doblegó en el inicio del segundo asalto con un triángulo de brazo
Arrollado. Poco más de un asalto aguantó el peleador asturiano Joel El Fenómeno Álvarez ante la exhibición del ucraniano Yaroslav Amosov en su pelea dentro del UFC 328 celebrado en Newark (Nueva York). Un triángulo de brazo acabó con la resistencia del español que se vio obligado a palmear en el arranque del segundo asalto para detener la tortura a la que le estaba sometiendo su rival, tras lograr completar a duras penas el primer asalto.
El que fuera campeón de la desaparecida Bellator consiguió lo que ningún otro peleador había logrado durante la carrera en las MMA de Álvarez, someter al asturiano dentro de la jaula.
Dominio de principio a fin del ucraniano
Tras un inicio de tanteo en el que el español no terminaba de decidirse por lanzar sus golpes al cuerpo y el rostro de Amosov, éste dio un paso al frente y derribó a Joel Álvarez, quien durante la pelea, hasta en dos ocasiones fue lanzado por el aire como si se tratase de un muñeco.
Su buena defensa en el suelo le permitió aguantar el primer asalto, aunque sensiblemente mareado, parecía no encontrar el camino de su esquina donde le esperaba Enrique Wasabi, tras el castigo sufrido a manos de su riva. Ambos recibieron los consejos de sus respectivas esquinas antes de volver a la carga. Amosov no parecía acusar el esfuerzo realizado hasta el momento. Tras un intercambio de golpes en el que El Fenómeno intentó sorprender con alguna mano al ucraniano, éste volvía a llevar la pelea al suelo, para dar una lección maestra de grappling y finiquitar la pelea por la vía rápida con un triángulo de brazo, obligando a intervenir al árbitro para finalizar el castigo.
De esta manera el de Gijón ve truncada su racha de cuatro victorias consecutivas en la UFC, remontándose su última derrota a 2022, ante un luchador top como Arman Tsarukyan.
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