La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se acerca y todas las selecciones que participarán en el torneo van ultimando los preparativos. Luis de la Fuente y su cuerpo técnico ya han elaborado la prelista vinculante de 55 futbolistas que tienen opciones de acudir a la cita mundialista. El seleccionador ha asegurado en los 'Desayunos Deportivos de Europa Press' que "hemos enviado a cada club la lista de preseleccionados" de la que saldrá la convocatoria definitiva de 26 efectivos.

Lamine Yamal es uno de los nombres propios de la prelista. El '10' del Barça, de hecho, estará en la convocatoria final salvo que surjan problemas en su recuperación. Y es que en 'La Roja' se espera que tanto el genio de Rocafonda como los otros 'tocados', Nico Williams y Mikel Merino, "estén disponibles para el comienzo, para el primer partido del Mundial". "Y, si no, les tendremos para el segundo o el tercero", ha añadido De la Fuente para dejar claro que no se forzará a nadie y que esperarán el tiempo que haga falta a que los tres futbolistas mencionados estén al 100%.

Según ha avanzado el diario 'Marca', Eric Garcia también se encuentra en una prelista con mucha presencia culé. El central de Martorell, con muchas opciones de ir al Mundial dado su gran rendimiento, se suma de esta forma a los intocables Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Fermín y el propio Lamine. También a Joan Garcia, que debutó en la última ventana internacional, y Gavi, que ha recuperado su protagonismo en el Spotify Camp Nou en el tramo final de la temporada y también entra en los planes de Luis de la Fuente.

Las incógnitas

Gerard Martín también ha completado una gran campaña como central, pero tiene complicado estar en el Mundial, pues además de los zagueros fijos también se encuentran en la prelista Marc Pubill, Pau Torres, Le Normand, Mosquera y Vivian. Alejandro Balde no solo tiene por delante a Cucurella y Grimaldo, sino también a Sergio Gómez (Real Sociedad).

Gerard Martín, Balde, Marc Bernal y Marc Casadó, en caso de no estar incluidos en la prelista vinculante de 55 efectivos, podrían tener opciones de reforzar a la selección española absoluta en el inicio de la preparación del Mundial. "Vamos a llevar 26 jugadores, pero otros van a venir a ayudarnos a completar el grupo para preparar el partido del día 4 de junio contra Irak en la Coruña. Y esos jugadores, cuando llegue el primer partido, se irán. Y no están entre los 55 iniciales", ha explicado De la Fuente este martes.

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Siempre según 'Marca', en la prelista también se encuentran jugadores como Alberto Moleiro (Villarreal), Víctor Muñoz (Osasuna), Víctor Gómez (SC Braga), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Yeremy Pino (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Carlos Soler (Real Sociedad) y Barrenetxea (Real Sociedad).