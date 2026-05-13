Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid: Enrique Riquelme prepara los avales para presentar su candidatura

Enrique Riquelme, “el empresario de las eléctricas con acento sudamericano (?)” al que se refirió Florentino Pérez en la esperpéntica rueda de prensa de este martes, prepara su candidatura para el Real Madrid. Riquelme, alicantino, con más de 20 años de socio y presidente de Cox, empresa de energía y agua, recibió ayer varias llamadas que lo animaron a presentarse como demandaba el presidente, entre ellos de exjugadores de renombre del Real Madrid. Riquelme, que ya sopesó concurrir a las elecciones en 2021 fue convencido de no hacerlo, pero esta vez está convencido de ello pese a la premura de la convocatoria por parte de Florentino. Una maniobra que se explica precisamente para sorprender al empresario alicantino y pillarlo en fuera de juego.

Presidente de Cox y madridista de cuna

Sin embargo, esta vez todo apunta a que Florentino tendrá rival por primera vez desde aquellas elecciones que ganó en 2000. Según adelanta El Confidencial, sus dos principales socios accionistas de Cox, Alberto Zardoya y Dámaso Quintana, estarían dispuestos a liberarle parcialmente para presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Tanto el heredero de los famosos ascensores Otis como el empresario que dirige la mayor empresa de cobre de España —Cunext Cooper— le han dado su autorización. Riquelme acaba de cerrar una operación sobresaliente con la adquisición de los activos de Iberdrola en México hace un par de semanas. “Una operación de 3.500 millones de euros para la que el presidente de Cox tuvo el apoyo de los bancos estadounidenses Citi y Goldman Sachs, de los europeos Barclays y Deutsche Bank, y los españoles Santander y BBVA, así como del canadiense Bank of Nova Scotia”, según este medio.

Enrique Riquelme, junto a Rafa Nadal / Instagram; @enriqueriquelmev

Según ha podido saber EL PERIÓDICO hace meses que Riquelme negocia con estos mismos bancos los 187 millones de los avales que necesita para presentarse a las elecciones, demostrando así un patrimonio del 15% del presupuesto del club. Cox tiene un valor de mercado que supera los mil millones de euros y él es dueño del 65% del capital. Además, alrededor de Riquelme es una persona muy cercana a Rafa Nadal, quien Florentino ha comentado más de una vez que le gustaría convertirlo en el presidente honorífico del club. Cox patrocinado el ‘Team Rafa’, el equipo propiedad de Nadal que compite en el UIM E1 World Championship, la primera competición de barcos eléctricos del mundo. Alrededor del empresario alicantino se ha reunido un grupo de madridistas influyentea tanto en el campo económico como en el deportivo. Son varios los futbolistas que vistieron la camiseta blanca que se han acercado al alicantino expresándole su deseo de que presente candidatura. Algunos de ellos en la misma tarde de ayer tras concluir la rueda de prensa del presidente.

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Cox es una compañía española solar fotovoltaica que inició su actividad en 2014 y que cuenta con oficinas en México, Chile, Panamá, Colombia y España. De ahí que Florentino advirtiese lo del “acento sudamericano” de Riquelme. Pérez no daba puntada sin hilo. Cox salió a cotizar en la Bolsa española en noviembre de 2024 y está centrada en el agua y la energía, especialmente renovables, desalación, reutilización y tratamiento de agua. Además, Riquelme, que fue incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático, es madridista de cuna porque su padre llegó a formar parte de la junta directiva del club. Enrique ha estado presente en las finales de Milán, Kiev y Cardiff.