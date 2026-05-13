Fútbol
Rafa Nadal se desvincula de “posibles candidaturas” a la presidencia del Real Madrid
El extenista afirma que “estas informaciones” que le relacionan con el proyecto electoral de Enrique Riquelme “no son ciertas”
Manuel Fernández
Rafa Nadal ha salido al paso de las informaciones que han aparecido entres este martes y miércoles que le sitúan cerca de posibles movimientos electorales en el Real Madrid. El extenista mallorquín, madridista reconocido y socio de honor del club blanco desde 2011, ha querido aclarar cualquier especulación sobre su eventual implicación con alguno de los candidatos. Una respuesta que desde su entorno habían dejado para este jueves, en la presentación de la reapertura de su Museo en la Rafa Nadal Academy, pero que el manacorí ha preferido zanjar lo antes posibles.
“He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”, ha señalado Nadal en sus redes.
La aclaración llega después de que su nombre apareciera vinculado al entorno de Enrique Riquelme, fundador y presidente de Cox, empresario que ha vuelto a sonar como posible alternativa a Florentino Pérez. El empresario alicantino mantiene una relación profesional con Nadal a través del patrocinio de proyectos deportivos como el equipo de pádel de la Rafa Nadal Academy Team by Cox, en la Hexagon Cup, y el Team Rafa que participan en el Mundial de lanchas eléctricas.
Nadal ha querido separar esa relación comercial de cualquier lectura electoral en clave madridista. Con su mensaje, el manacorí enfría por el momento la posibilidad de que pueda formar parte, apoyar o dar cobertura simbólica a una candidatura alternativa en el Real Madrid.
El pronunciamiento también cobra especial relevancia por la relación pública y cercana que Nadal mantiene desde hace años con Florentino Pérez y con el propio club, al que ha representado en varias ocasiones como uno de sus madridistas más reconocidos.
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