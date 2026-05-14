Nadie es capaz de parar a Sinner en Roma: supera un récord histórico de Djokovic

Jannik Sinner está a años luz de los demás. El italiano venció sin dificultades a Andrey Rublev (6-2, 6-4) en los cuartos de final de Roma. Su nivel ha llegado a tal punto que los rivales celebran ganarle un juego. Como si el circuito tuviera un nivel amateur y él fuera el único profesional. El ruso intentó plantar cara, pero acabó frustrado como todos.

El dominio del italiano ante la ausencia de Alcaraz es absurdo. Parece imposible que alguien le prohíba levantar su sexto Masters 1000 consecutivo y Roland Garros se encamina hacia una trama similar. Si nadie es capaz de ganarle a tres sets, más difícil todavía en cinco. Contra Rublev, Sinner volvió a mostrar sus nuevas mejoras en el juego, apostando por dejadas y golpes cortados que amplían su abanico tenístico.

Jannik Sinner, durante el partido ante Rublev / RICCARDO ANTIMIANI

Jannik no sudó lo más mínimo para ponerse por delante en los dos sets. A pesar de empezar restando, el ruso cedió su primer saque en los dos inicios de manga. Es decir, no se vio en ningún momento por delante en el marcador. Ni siquiera tuvo fuerzas para enfadarse consigo mismo, algo habitual en él. Aceptó la diferencia de nivel y se limitó a maquillar el resultado.

Cuando el italiano ya tenía el partido de cara (6-2, 4-1), Rublev se soltó y fue capaz de arrebatarle el saque al italiano. El primer break que le hacían a Sinner en todo el torneo. Levantó el puño y creyó en sus posibilidades, colocándose a un solo juego de diferencia tras cumplir con su servicio. Sin embargo, todavía había una rotura de diferencia.

Sinner acabó el partido con pequeñas molestias en la pierna, pero no tuvo problemas para cerrarlo con un primer servicio letal. Se trata de la trigesimosegunda victoria consecutiva en un Masters 1000, superando las 31 de Novak Djokovic. Otro récord para él, que veremos dónde deja esta cifra. Sin la presencia de Alcaraz, es capaz de ampliar el récord hasta donde le apetezca.

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Tras este triunfo, Sinner alcanza otra semifinal más y se verá las caras con el ganador del duelo entre Martín Landaluce y Daniil Medvedev. Sin duda, será el gran favorito para el partido. El ruso no destaca principalmente por su desempeño sobre la tierra batida, mientras que el español hace apenas unas semanas que ha asaltado el top 100 del ranking ATP.