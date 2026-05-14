El trofeo de la Copa de la Reina de fútbol ya está en Casa Palacio a la espera de la final del sábado en el estadio de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Deportes, Aridany Romero, recibieron en Casa Palacio a las exjugadoras Virgia Torrecilla y Ana Romero “Willy” que fueron las encargadas de escoltar al trofeo de la Copa de la Reina hasta el emblemático edificio cabildicio, donde permanerá hasta el próximo sábado.

La final del próximo sábado enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid, en un duelo que ha despertado la máxima expectación, con cerca de 22.000 entradas ya vendidas para ver un situ en el estadio de Gran Canaria la coronación de las nuevas campeonas del torneo del KO.