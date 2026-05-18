FC BARCELONA
Fermín pasará por el quirófano y dice adiós al Mundial
Al mediapunta se le han realizado estas mañana unas pruebas, tras notar ayer molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho
Dídac Peyret
El Barça ha comunicado que el jugador del primer equipo Fermín López "sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y será sometido a tratamiento quirúrgico".
Hay que recordar que en menos de un mes empieza el Mundial y Fermín era un fijo de la convocatoria de Luis de la Fuente. Con este diagnóstico, todo apunta a que el futbolista se perderá el Mundial. Un mazazo para el mediapunta, que se encontraba en el mejor momento de su carrera y apunta a un papel importante este verano con la selección.
Pieza clave para Flick
A pesar de la competencia con futbolistas como Dani Olmo, Fermín ha terminado siendo una pieza básica de LaLiga azulgrana. Flick lo ha usado en tres posiciones esta temporada: mediapunta, extremo izquierdo e incluso interior.
En la España de Luis de la Fuente se esperaba que fuera importante como mediapunta, donde también competía con Dani Olmo. En la Eurocopa del 2024 Fermín se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania.
Después de los Juegos Olímpicos y ser el líder de España para ganar el oro en París, Fermín ya dio el paso definitivo a la absoluta, aunque no era titular. Su estreno en el once no llegó hasta su sexto partido con la selección absoluta el pasado mes de marzo.
45 minutos en Villarreal ante Serbia, donde fue protagonista. Fermín dio la asistencia del primer gol a Oyarzabal y fue una amenaza constante en la mediapunta. Con Pedri y Rodri por detrás se sintió muy cómodo con libertad para pisar el área.
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