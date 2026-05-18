Lisboa, la nueva frontera para Wow de la mano de Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria

Mucho ha llovido desde los orígenes de The Way or Warriors (Wow). Fundada a finales de 2019 por David Balarezo, Santiago Corral y Arturo Guillén, con el objetivo de darle visibilidad a las Artes Marciales Mixtas en España, siguiendo la línea de gran espectáculo que le otorga la compañía número uno a nivel mundial, la UFC, otorgándole una producción audiovisual a la altura de este deporte, centrándose en las historias de superación de sus peleadores, como el caso del lanzaroteño Hecher Sosa, cuya historia de superación personal encandiló al propio Dana White, que no dudó en ficharle tras conquistar el cinturón de Wow, tras una larga y dilatada trayectoria en las MMA.

Desde ese primer evento oficial de la compañía española, Wow 1, que se celebró el 30 de noviembre de 2019, con 11 combates, la compañía ha experimentado un crecimiento espectacular que la ha convertido en la número uno de España y con la participación en el accionariado de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, quiere expandirse lejos de nuestras fronteras, siendo la patria de CR7, Portugal y más en concreto Lisboa, el lugar elegido para confirmar el impacto de la compañía fuera de nuestras fronteras, en el histórico coso de Campo Pequeno.

Récord europeo en el Roig Arena de Valencia

El pasado 11 de abril, el majestuoso Roig Arena de Valencia, albergó el Wow 29, que logró batir el récord absoluto de asistencia, con 14.000 personas. en un evento de MMA en la Europa Occidental, el último empujón para desembarcar en el país vecino, de la mano de un deportista mundialmente conocido y que convierte en oro todo lo que toca. La presencia de Cristiano Ronaldo en el evento asegura el éxito de un nuevo paso en la compañía, en el que el peleador grancanario Zebenzui La Roca Ruiz está llamado a tener un rol principal, como protagonista de la pelea coestelar del Wow 30 en Lisboa este viernes, en el que se enfrentará a Kris Moutinho, norteamericano de ascendencia portuguesa, que cuenta con un récord de 14-8-0, con cinco de sus peleas dentro de la UFC, entre los que destacó su pelea ante Sean O`Malley en el UFC 264, en el que se ganó una fama merecida como fajador.

Ilia Topuria - Cristiano Ronaldo, la fórmula del éxito

El foco mediático se ha hecho más grande desde la incorporación del número uno mundial, Ilia Topuria, como socio estratégico y copropietario de la franquicia, logrando convertirse en una especie de segunda división de la propia UFC, atrayendo a patrocinadores multinacionales, lo que ha derivado en un incremento considerable del presupuesto en la producción de los combates, pero también en la importancia de las bolsas de los peleadores, lo que ha derivado en un aumento del nivel de los luchadores. La posterior incorporación en noviembre de 2025 de Cristiano Ronaldo como accionista principal, ha convertido a Wow en un fenómeno de la industria de entretenimiento global, otorgándole a la compañía una inyección de capital y prestigio que ha despertado el interés de fondos de inversión extranjeros. Su figura ha sido fundamental a la hora de dar el paso de celebrar Wow 30 fuera de España, con Lisboa, como primer paso en su nuevo camino.

La visibilidad a nivel mundial de sus eventos es posible gracias a su doble acuerdo con Movistar+ y con la plataforma UFC Fight Pass, a través de los que se difunden de forma global todos sus eventos.

Enorme expectación mediática

Los medios portugueses esperan con expectación el debut de Wow en su país, recogiendo el "orgullo" de su héroe nacional, CR7, por tener la oportunidad de llevar su proyecto de MMA a Portugal y se apunta a un lleno absoluto en el recinto para disfrutar del espectáculo.

Por otra parte, en España se ve como una prueba de fuego para constatar que funciona su modelo de negocio no sólo en nuestro país, sino que tiene verdaderamente una vocación internacional.

Oportunidad de oro para 'La Roca'

Este foco internacional supone una oportunidad única para el regreso por la puerta grande del grancanario Zebenzui La Roca Ruiz. Con un récord profesional de 12-4-0, y tras superar su lesión de rodilla, presentará batalla en el combate estelar a una de las grandes esperanzas portuguesas, Kris Moutinho, Su depurada técnica, su versatilidad y su poderío en el stricking pueden ser vitales para aprovechar una ocasión única de medirse a un peleador contrastado y lograr un triunfo que le acerque a las grandes compañías de la UFC o la PFL.