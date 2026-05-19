Ciclismo
Ganna, intratable en la crono; Eulálio aguanta la maglia rosa en el Giro
EFE
El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) cumplió este martes su condición de claro favorito para imponerse en la décima etapa del Giro de Italia, disputada en la modalidad de contrarreloj individual sobre un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, en la que retuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).
Ganna, doble campeón mundial de la modalidad, no tuvo rival y se llevó la victoria con un tiempo de 45:53 minutos, a una media de 54,9 km/hora. Superó en 1:54 minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman y en 1:59 al francés Remi Cavagna (Groupama).
El portugués Afonso Eulálio defendió con éxito la maglia rosa de líder al entrar en meta a 4:57 minutos del vencedor, y pudo salvar la ventaja que tenía sobre Jonas Vingegaard, quien cedió ante Ganna 3 minutos. Ahora el ciclista luso supera en 27 segundos al danés.
La undécima etapa se disputa este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km.
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