Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente motoristaEducación visita papaPlanes Gran CanariaFuerzas Armadas 2026 Las PalmasUD Las PalmasBinta, la niña migranteFresas Valsequillo
instagramlinkedin

Ciclismo

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

El ciclista portugués Afonso Eulalio.

El ciclista portugués Afonso Eulalio. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio.

Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Noticias relacionadas

Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
  2. Un surfista canario muere ahogado en un atolón en el sur de las islas Maldivas
  3. Alicia Martín, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno: «El cribado de cáncer de cérvix es una necesidad perentoria»
  4. David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
  5. Luis García se gana la renovación con la UD Las Palmas y será el nuevo Pimienta
  6. Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
  7. Así funciona el playoff de ascenso a Primera División: formato, cruces y posibles rivales
  8. Estas son las ayudas que los autónomos canarios pueden solicitar a partir de mañana

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

Puedes reclamar estos cuatro nuevos juegos gratuitos ahora mismo en Steam

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

Sanitas lanza en España la campaña internacional de Bupa Express Your Health sobre creatividad y salud

Una jornada pionera en Gran Canaria visibiliza la investigación contra el cáncer en Canarias, falta de financiación: "El dinero de hoy ayudará a los pacientes del mañana"

Una jornada pionera en Gran Canaria visibiliza la investigación contra el cáncer en Canarias, falta de financiación: "El dinero de hoy ayudará a los pacientes del mañana"

Obras en el casco de Mogán: aceras más anchas, arbolado y nuevo alumbrado

Obras en el casco de Mogán: aceras más anchas, arbolado y nuevo alumbrado

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines
Tracking Pixel Contents