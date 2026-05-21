El sindicato de árbitros denuncia ante Antiviolencia a Florentino Pérez, al Real Madrid y a su televisión

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha anunciado el jueves la presentación de dos denuncias ante la Comisión Antiviolencia. Una, contra el Real Madrid y contra su televisión. La otra, directamente contra su actual presidente, Florentino Pérez. Dos acciones que el sindicato adopta "al considerar que determinadas actuaciones y contenidos públicos pueden contribuir al señalamiento, la hostilidad y el incremento de la presión sobre el colectivo arbitral".

La denuncia del sindicato arbitral contra Florentino y el Madrid se suma a la solicitud que presentó la semana pasada al Comité de Competición de la RFEF para que se abra un "expediente disciplinario" contra el presidente del Madrid tras su polémica rueda de prensa y su posterior entrevista en La Sexta.

El "robo" de siete Ligas

Los árbitros entendieron entonces que Pérez, en sus manifestaciones, "imputó al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito", con frases como que le habían "robado" siete Ligas durante su mandato debido a una "corrupción sistémica durante dos décadas" con afirmaciones tan rotundas como "yo no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

Todo ello, en el contexto del caso Negreira, en el que se analizan los pagos del FC Barcelona durante casi dos décadas a quien era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Al menos hasta el momento, la investigación judicial no ha hallado indicios de que parte de su dinero pudiese acabar en los bolsillos de ningún colegiado en activo durante esa etapa. Por ello, los árbitros han defendido siempre su inocencia y haber estado al margen de cualquier posible acuerdo entre Negreira y el Barça.

También contra Real Madrid TV

Ahora, el sindicato AESAF eleva su contestación mediante una denuncia a Antiviolencia que amplía a Real Madrid TV y al club como propietario de dicho canal. "La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados", afirma el organismo que preside Valentín Pizarro Gómez, en la actualidad árbitro de VAR.

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La denuncia llega en pleno proceso electoral del Real Madrid, en el que Florentino Pérez ya ha anunciado que optará a la reelección. El otro posible aspirante, el empresario alicantino Enrique Riquelme, continúa deshojando la margarita y prevé anunciar una decisión definitiva este sábado, fecha límite para la presentación de candidaturas.