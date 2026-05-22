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Laporta: "Florentino usa a Negreira como cortina de humo porque llevan dos años sin ganar nada"

El presidente azulgrana responde a las alusiones "esperpénticas" de su homólogo del Real Madrid

Rafa Yuste, en el palco del Spotify Camp Nou, junto al presidente electo, Joan Laporta.

Rafa Yuste, en el palco del Spotify Camp Nou, junto al presidente electo, Joan Laporta. / JORDI COTRINA

Joan Domènech

Joan Domènech

Sant Esteve ses Rovires

En su día Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça, calificó de "patéticas" las declaraciones de Florentino Pérez en la rueda de prensa en la que atacó al club azulgrana y anunciaba la convocatoria de elecciones. Ahora el presidente electo Joan Laporta no ha perdido la oportunidad de responder a su colega. Lo hizo desde el Club de Golf Barcelona, antes de que comenzara la sexta edición del torneo benéfico Koeman's Cup.

"Todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades, y lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada y se tiene que justificar. Y entiende que la mejor manera es encender el ventilador de las miserias contra el Barça", dijo Laporta, que por su parte utilizó el término de "esperpéntica" para definir aquella intervención del pasado 12 de mayo de Florentino ya histórica.

Lo que dijo del caso Negreira, más allá de que el Madrid quiso personarse en el sumario y de ahí que se rompieran las relaciones, es que el equipo blanco, durante su mandato, había ganado 7 Champions y 7 Ligas, y podía haber ganado "siete más, porque nos han robado". Añadió el constructor madrileño que a su equipo también le habían birlado 18 puntos en la presente Liga. Una cantidad que, efectivamente, habría permitido lograr el título. El Barça sólo le aventajó en 14 después del clásico.

Florentino Pérez y Joan Laporta, una foto en el Bernabéu.

Florentino Pérez y Joan Laporta, una foto en el Bernabéu. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Mejor de lo esperado

"Aquí ya nos conocemos todos", añadió Laporta, considerando hasta previsible la reacción de Florentino Pérez para salir al paso de los éxitos del Barça, "soltando falsedades y cosas que son inciertas" para alimentar, al mismo tiempo "a una televisión que no tendría sentido" sin el argumentario del presidente del Madrid.

Laporta quiso resaltar las diferencias respecto al Madrid en positivo, subrayando el estado de felicidad que vive el Barça, campeón en esos dos años en blanco del Madrid. El conjunto azulgrana también ha obtenido dos Supercopas y una Copa bajo el mandato de Hansi Flick.

No se imaginaba el presidente azulgrana que el bagaje triunfal fuera ese. "Queríamos que saliera así de bien y ha salido un poco mejor de lo que esperábamos", confesó, recordando que "también nos pasó así con Pep Guardiola". Los dos exitosos técnicos comparten su destreza en la dirección del equipo y la existencia de una plantilla de espíritu colectivo muy sólido.

Robert Lewandowski en su despedida, con Joan Laporta de espaldas, en al celebración del título de Liga.

Robert Lewandowski en su despedida, con Joan Laporta de espaldas, en al celebración del título de Liga. / GORKA URRESOLA / SPO

El recambio de Lewandowski

Una plantilla que apenas necesita retoques y no un fichaje, por ejemplo, como el de Robert Lewandowski en 2022, "que nos dio credibilidad deportiva y financiera". El delantero se va tras haber aportado tres títulos ligueros.

El Barça busca un sustituto de su magnitud y, presumiblemente, costará más de los 45 millones más cinco en variables que se pagaron al Bayern de Múnich. "No por entrar en la regla 1.1 vamos a fichar más ni a tirar la casa por la ventana ni a hacer locuras", adelantó Laporta.

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No se harán locuras porque el grupo, además de contar con "un equipo muy potente" está ahora muy definido. "Tenemos liderazgos de nivel mundial, y cambiar estos liderazgos podría ser una equivocación", observó Laporta. Apeló a "la templanza y la serenidad" como vectores de su reincorporación oficial al club el 1 de julio. Para que no sea "un aterrizaje" sino "el relanzamiento" a los próximos cinco años de su mandato.

"Tenemos liderazgos de nivel mundial, y cambiar estos liderazgos podría ser una equivocación"

Joan Laporta

— Presidente electo del Barça

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