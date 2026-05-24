Eric García y el madridista Gonzalo pelean por los dos puestos para el Mundial que le bailan a De la Fuente

Este lunes Luis de la Fuente desvelará el secreto más esperado: la lista de 26 jugadores que representará a España en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio. El seleccionador lleva semanas diciendo que la convocatoria está casi cerrada con los futbolistas que habitualmente han formado parte del grupo, quedando en duda tan solo dos plazas, ya que la FIFA apostó finalmente por ampliar a 26 jugadores la convocatoria en lugar de los 23 habituales. De hecho, hasta podrían ser 27 incluyendo a un portero más que iría como invitado por si se produce alguna inconveniente con los que lleve.

La portería: Joan o Remiro

De hecho, una de las principales dudas estaba en la portería. El de Haro se ha mantenido firme a la hora de seleccionador a su tripleta de guardametas contando con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, pero en las últimas convocatorias ha entrado también un Joan García que ha dado un nivel muy alto como portero del Barcelona. Todo apunta a que el azulgrana será el tercer convocado, pero De la Fuente tiene una deuda moral con Remiro, al menos así lo siente él después de que el portero de la Real Sociedad, que ha ganado la Copa del Rey esta temporada, fuese el único jugador de todos los que fueron a la Eurocopa de Alemania que no disputó ni un solo minuto en el torneo. El seleccionador siempre ha señalado ese dato y ha agradecido a Remiro su implicación en el grupo pese a no jugar. El seleccionador ha dejado claro que "al Mundial van a ir tres porteros, no cuatro".

Marcos Llorente. / EFE

La defensa: el cuarto central

En defensa los laterales son inamovibles después de que Dani Carvajal, el capitán de la selección, se haya caído al no jugar los últimos partidos con el Real Madrid por decisión de Arbeloa, tras pasar la temporada en el dique seco por las lesiones. Así, los carrileros diestros serán Marcos Llorente y Pedro Porro, mientras los izquierdos serán Marc Cucurella y Álex Grimaldo. En el eje de la zaga son fijos, y apuntan a pareja titular, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí mientras el tercero sería un Dean Huijsen que ha completado una temporada llena de dudas. La plaza de central estará en el aire entre dos atléticos: un Marc Pubill que ha hecho un curso excepcional y un Robin Le Normand que se ha ido desfondando. Todo apunta al primero, pero De la Fuente tiene la última palabra.

Mediocampo: sin dudas

En el mediocampo son fijos Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Gavi, Dani Olmo y Mikel Merino. Rodri, Fabián, Gavi y Merino llegan recuperando el ritmo después de superar un curso difícil, mientras Zubimendi ha perdido la titularidad en el Arsenal campeón de la Premier. Pedri y Dani Olmo son los que han tenido más regularidad de los centrocampistas. Todo apunta a que Pedri arrancará junto a Rodri en el mediocampo si apuesta por el 4-2-3-1 o como interior cuando el seleccionador implante el 4-3-3, dejando a Dani Olmo más adelante en la posición de enganche por detrás del punta.

Gonzalo García, durante el partido de la sub-21 ante Chipre en Larnaka. / EP

El ataque: el tercer 9

A las bandas caerán cuatro futbolistas habituales en el ataque de la selección como Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres y Alex Baena. Lamine llega recuperándose de una lesión muscular y Nico está entre algodones porque se ha pasado la temporada luchando con la pubalgia y sufrió un percance muscular que hizo peligrar su participación. La idea es no forzarles en los primeros partidos y contar con ellos a pleno rendimiento en las fases decisivas del Mundial. Ferran ha demostrado ser el comodín del ataque, además del jugador más productivo sumando ya 23 goles con la selección en 55 partidos. El cuarto hombre, sustituto natural de Nico será el Atlético Baena, que puede jugar en la banda o en el medio, donde también aparece Dani Olmo normalmente. Y en punta tienen plaza segura Mikel Oyarzabal, que vive un momento dulce de su carrera y es el 9 titular de la selección, y el vigués Borja Iglesias, otro tipo de delantero que ofrece recursos diferentes.

Muchos nombres para dos puestos

Esto completa una lista de 24 jugadores, sobrando dos plazas para las que se barajan diferentes opciones. En primer lugar aparece la versatilidad de Eric García, que ha completado una temporada brillantísima en el Barcelona y puede actuar de central, lateral derecho o mediocentro indistintamente. Si De la Fuente apuesta por sumar un centrocampista más los hombres que tienen más opciones son el bético Pablo Fornals, que ha aparecido en las últimas convocatorias y es un jugador muy conocido por el de Haro, y Aleix García. Y si la opción es reforzar el ataque, hay dos perfiles diferentes esperando la llamada: un extremo encarador como Yeremi Pino y un nueve de área con mucho gol y hambre como Gonzalo García, que sería el segundo madridista en una lista copada por los azulgranas. De la Fuente ha advertido que "es posible que vaya a venir algún jugador que no ha venido antes", lo que aumentaría las opciones de Gonzalo, el delantero blanco que marcó ante el Athletic ayer. Para concluir, el seleccionador ha dejado que "el éxito radica en no cambiar y dar valor a lo importante de esta vida, que son los valores, los principios, la familia. Esto va de personas, y más allá del éxito profesional, lo que queda es la calidad de personas que hayamos podido ser. Tenemos una buena base y tomamos las decisiones pensando en lo mejor en el grupo y el equipo, desde un conocimiento tremendo".

Los fijos

PORTEROS: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona)

DEFENSAS: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Pubill (Atlético) o Robin Le Normand (Atlético), Marc Cucurella (Chelsea) y Álex Grimaldo (Leverkusen)

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Mnchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruis (París Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal)

Noticias relacionadas

DELANTEROS: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (Barcelona), Alex Baena (Atlético), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Borja Iglesias (Celta)