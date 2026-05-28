FÚTBOL
Míchel no seguirá en el banquillo del Girona
El club rojiblanco anuncia el adiós del técnico madrileño después de cinco temporadas
Marc Brugués
El Girona ha hecho oficial este jueves que Míchel Sánchez no será el entrenador del equipo la próxima temporada. De este modo, el técnico pone punto y final una etapa de cinco temporadas en la que ha logrado un ascenso a Primera, un tercer puesto y una clasificación para la Champions, pero que cierra con el descenso a Segunda. Junto a Míchel se van también todos los miembros de su cuerpo técnico, Salva Fúnez, Juan Carlos Balaguer y David Porcel.
Agradecimiento del club
"La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con la que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, aficionados, dirección y todos los trabajadores del club", comunica el club catalán.
Se va el mejor entrenador de la historia del Girona. Marcó un antes y un después. Por su manera de entender el fútbol, su humildad y arraigo con la ciudad. También por su especial vínculo con el idioma catalán. "Míchel català", le llamaban en las gradas de Montilivi.
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