El Barcelona anuncia el fichaje de Anthony Gordon y avanza con Bernardo Silva

Anthony Gordon es muy rápido. Se le atribuye una velocidad punta de 36,4 kilómetros por hora, el tercero en la última Champions. Rápido fue también el acuerdo por el traspaso del Newcastle al Barcelona. Un abrir y cerrar de ojos. Pero lenta, muy lentamente, se selló la oficialidad del fichaje. Los típicos flecos fiscales retrasaron durante más de siete horas la rúbrica en el despacho presidencial del club azulgrana. Casi se anuncia antes la contratación de Bernardo Silva, que avanza de forma acelerada, que la del punta inglés.

A las 13 horas de este viernes estaban convocados el delantero inglés y sus representantes para las firmas con el presidente en funciones, Rafa Yuste. No sucedió hasta pasadas las 20 horas. Los papeles entre abogados de las dos partes se fueron enmendando por detalles que, se subrayó desde el club azulgrana, no comprometían la operación. Cuestión de afinar la letra pequeña, con envíos de ida y vuelta de Newcastle a Barcelona. Pero una nube de misterio acabó por envolver la jornada. Larga la espera.

El jugador aguardó toda la mañana y buena parte de la tarde en su hotel hasta que le dieron la luz verde de desplazarse a las oficinas barcelonistas. El club le propuso irse de vuelta a Reino Unido después de las fotos protocolarias. Él, no obstante, quiso decir unas palabras de presentación ante los medios. Deseaba que fuera en el Camp Nou, pero las obras no lo permitieron.

Acento de Liverpool

Gordon explicó que no se puso nervioso por el retraso. "Estaba muy tranquilo, esperando en el hotel con mi familia y mis agentes. Sabía que estaba hecho", dijo el delantero con un inglés de marcado acento de Liverpool que alternó con un español de principiante, que aprendió con la idea de fichar un día por el Barça. Prometió perfeccionarlo pronto. Es el primer fichaje del verano de Deco y firma por cinco temporadas, hasta 2031, a razón de 70 millones más 10 sujetos a objetivos.

"Es un orgullo estar aquí. Es un sueño de la infancia hecho realidad formar parte del mejor club del planeta. Tan pronto como supe que el Barça estaba interesado no tuve dudas. Estoy preparado para esta responsabilidad. No se ficha por un club así todos los días, de modo que estoy muy emocionado", añadió.

Un feliz Guardiola festeja junto a Bernardo Silva el triunfo sobre el Brujas. / Dave Thompson

Respecto a Bernardo Silva, las negociaciones del equipo azulgrana con el jugador se perfilan ya encarriladas. El portugués, que llegaría libre tras poner fin a su etapa en el Manchester City, desea unirse al equipo de Hansi Flick. Tiene, además, familia en Cataluña. El Barça de Joan Laporta siempre está por la labor de hacerle un favor a Jorge Mendes, su agente: se le puede necesitar este verano para colocar a algún azulgrana de su escudería en la puerta de salida.

Silva es, desde luego, un jugadorazo, y en una edad madura (31 años), un perfil necesario en ese sentido para el equipo azulgrana, aunque sus posiciones idóneas, en el centro del campo, están muy bien cubiertas. De Jong, Pedri, Bernal, Casadó, Gavi, Fermín, Olmo... Puede ser una papeleta para el técnico germano, que tiene que dar su visto bueno. De una forma, más complicada avanza la contratación de Julián Álvarez.

Anthony Gordon, con la camiseta del Newcastle United. / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Hablando de Flick, Gordon necesitaba decir algo sobre él. Al fin y al cabo no hace mucho, cuando su asociación con el Barça ni existía, tiró flores hacia José Mourinho. El portugués le elogió tras un partido de la última Champions -"eres demasiado bueno", le dijo después de desarborlar él solito al Benfica- y el jugador inglés babeó. "Fue un gran halago para mí porque, de niño, Mourinho era mi entrenador favorito del mundo. Lo idolatraba". A Gordon, acusado de irregular en Newcastle, le toca reformular sus principios futbolísticos en muchas dimensiones.

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"Hablé con él (con Flick) en los últimos días. Si estaba emocionado antes, imagínate ahora. Es una persona y un entrenador increíbles. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos. Es increíble lo que ha hecho", dijo sobre su charla con el alemán.