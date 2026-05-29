Rogelio Peñate lucha por las posiciones de privilegio en el Rally de Japón

El copiloto grancanario Rogelio Peñate mantiene intactas sus opciones de podio en el Rally de Japón tras completar la primera etapa en cuarta posición de la categoría WRC2. El representante de Gran Canaria, acompañado por el paraguayo Diego Domínguez, se encuentra a menos de diez segundos del tercer puesto en una de las pruebas más exigentes del calendario mundialista sobre asfalto.

La dupla del MSi Racing Team comenzó la jornada mostrando un ritmo muy competitivo con el Toyota GR Yaris Rally2, llegando incluso a situarse en segunda posición durante los primeros compases del viernes. Los campeones del mundo de WRC3 en 2024 continúan demostrando una clara evolución sobre asfalto pese a acumular únicamente tres participaciones con este vehículo en esta superficie.

Un problema mecánico frena sus aspiraciones

El gran rendimiento mostrado durante la mañana se vio condicionado en el tramo ‘Isegami’s Tunnel’, de 24,29 kilómetros, donde sufrieron un problema con la válvula pop-off del Toyota. La incidencia obligó al equipo a adoptar un mapa motor más conservador en la especial posterior para evitar daños mayores, una circunstancia que terminó penalizando sus tiempos y les hizo perder una plaza en la clasificación general de WRC2.

A pesar del contratiempo, Peñate y Domínguez siguen plenamente metidos en la pelea por las posiciones de honor. “Empezamos con un segundo puesto en el TC1 y nos mantuvimos toda la mañana en posiciones de podio. Por la tarde sufrimos un problema con la válvula pop-off y eso nos hizo perder tiempo, pero seguimos en la lucha por el podio y ahí continuaremos”, explicó el grancanario al término de la etapa.

El sábado, jornada decisiva

La segunda etapa del Rally de Japón se presenta clave para las aspiraciones del copiloto de Santa Lucía de Tirajana y del piloto paraguayo. La jornada contará con ocho especiales y más de 120 kilómetros cronometrados repartidos en los tramos de:

Obara

Ena

Mt. Kasagi

Fujioka SSS

Además, los equipos no dispondrán de asistencia intermedia al mediodía, únicamente una zona habilitada para el cambio de neumáticos, lo que aumentará todavía más la exigencia mecánica y estratégica de la prueba.

Apoyo institucional y deportivo

El proyecto deportivo de Rogelio Peñate cuenta con el respaldo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria - La isla de mi vida, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y diversas entidades deportivas y empresariales vinculadas al automovilismo canario.