El Real Madrid inunda su web y sus redes de fotos del "presidente" Florentino en plena campaña electoral

Con el primer equipo de fútbol masculino ya de vacaciones, la conversación pública en el Real Madrid gira en torno a las elecciones a la presidencia, que se resolverán el domingo 7 de junio con las votaciones que determinará si Florentino Pérez se mantiene en su puesto o le sustituye Enrique Riquelme.

Los medios oficiales del club blanco, sin embargo, no están informando a los socios del transcurso de la campaña electoral. La página web oficial solo ha publicado las cuatro actas de la junta electoral: la convocatoria en sí, la validación de las dos candidaturas y el anuncio de la fecha de las votaciones.

Amplio despliegue de Florentino

Una presunta neutralidad y asepsia que en realidad no está siendo tal. Este sábado, la página web del club blanco ha amanecido inundada de fotografías de Florentino Pérez. El presidente de ACS estuvo ayer en Valdebebas para presenciar el partido del playoff de ascenso a Segunda del Castilla y la web oficial ha hecho un amplio despliegue de su presencia en la Ciudad Deportiva, que también ha merecido difusión en sus redes sociales.

La tercera noticia de la web cuenta que "El presidente presenció el Castilla-Sabadell en el Di Stéfano". La cuarta, a modo de secuela de la anterior, narra que "Florentino Pérez y Pirri felicitaron al Castilla en el vestuario" tras ganar por 2-0. La quinta noticia es un vídeo de "El presidente, con el Juvenil A campeón del triplete".

Se aprovecha el club, o quienes toman las decisiones en él, de que los estatutos del Real Madrid no obligan a que un presidente dimita temporalmente para convocar elecciones. A diferencia de lo que ocurre en el Barça o el Athletic, también clubs deportivos, Florentino sigue siendo presidente con plenas facultades hasta que las votaciones determinen quién gana las elecciones.

Las elecciones se juegan en Budapest

El proceso electoral tampoco ha impedido que Florentino acepte la invitación del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para acudir a la final de la Champions que disputan este sábado el PSG y el Arsenal en Budapest. Una presencia que el club, al menos hasta ahora, no ha difundido.

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Enrique Riquelme ha preferido dedicar su sábado a un encuentro con socios y aficionados blancos en Málaga. No obstante, también estará presente en Budapest, por medio de cuatro autobuses promocionales que ha mandado a la sede de la final de la Champions. Llevan el mensaje "Enjoy tonight, we'll be back" (disfrutar esta noche, volveremos) y "Rivals come and go, Real Madrid come back" (los rivales van y vienen, el Real Madrid vuelve).