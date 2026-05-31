El Valencia aplasta al Barça y le condena al peor camino del 'play off'

Un repaso en toda regla se llevó el Barça para despedir la liga regular. La tristísima imagen del cuadro azulgrana frente al Valencia no sólo se saldó con una contundente derrota (77-102), sino que sirvió para desanimar aún más a la hinchada del Palau en la entrada de las eliminatorias. El resultado condena al Barça a las peores condiciones de los dos posibles desenlaces. Le deja en la quinta posición para batirse con el Murcia en los cuartos de final y el Madrid en la semifinal. En ambos casos, con desventaja de campo.

El Valencia se jugaba exactamente lo mismo que el Barça: el lugar de la clasificación y el camino del playoff. Aún le queda energía, alegría e ilusión pese a que no culminó la gesta en la Euroliga. Pedro Martínez anda enfrascado en su gran obra, mientras que Xavi Pascual ya se ha despedido por anticipado. Igual que varios de sus jugadores, indiferentes a la deriva del equipo pero causantes de ella. Todos se marcharon pitados, y sólo hubo un breve paréntesis de aplausos para distinguir a Tornike Shengelia (17 puntos, 19 de valoración).

Desastre desde el principio

El desastre del Barça, otro más, se gestó en el primer cuarto. Un grupo impotente ante un rival arrollador que le dobló en puntos (14-28). A partir del 4-4 despegó el Valencia, que no paró hasta que el reloj le obligó a irse al descanso (27-46). Los pitos despidieron al Barça, que sólo dio indicios de reacción en un breve lapso en el que Joel Parra metió seis puntos seguidos. El máximo anotador junto a Tornike Shengelia. Jean Montero sumaba 14 y Kameron Taylor 11. El Valencia había capturado 10 rebotes más.

Pascual hizo jugar a los 12 componentes de la plantilla en el primer cuarto en una muestra de desorientación y desesperación al no encontrar soluciones. No tiene ninguna coartada ni excusa. Los 12 eran del primer equipo (recuperados Vesely, Laprovittola, Clyburn y Satoransky para las eliminatorias) y se quedaron fuera Myles Cale y el lesionado Youssoupha Fall. "Lo hemos hecho todo mal, muy mal", admitió Pascual, obligado a recuperar los ánimos de sus hombres en 48 horas para el inicio de la fase decisiva.

Shengelia, insuficiente

El propósito de enmienda brilló por su ausencia. Al regreso del descanso, el Barça perdió un balón y el Valencia clavó el séptimo triple. El cero no se había movido del casillero azulgrana, hasta que lo desplazó Shengelia, a continuación Brizuela. Shengelia era el único que rendía al nivel esperado y asumió tiros y responsabilidades.

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Insuficiente, por supuesto. Los 26 puntos del Barça en el tercer cuarto (uno menos que en los dos primeros juntos) no recortaron la diferencia. Es más, aumentó, porque el Valencia anotó 29. Comprensible, por tanto, que se reanudaran los pitos y Pascual pasara más rato sentado, descompuesto, en otro partido para enrojecer. De vergüenza.