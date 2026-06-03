Primeras palabras de Leo Messi tras recibir el Premio Princesa de los Deportes: "Este premio tiene un valor muy especial para mi"

Lionel Messi comenzó el día con la selección de Argentina ya con el reconocimiento de Premio Princesa de Asturias de los Deportes. "Para mí es un orgullo enorme. España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí", afirmó el astro del fútbol a la Fundación Princesa de Asturias tras conocer la noticia del galardón.

Reconocimiento a quienes lo acompañaron

El delantero también reconoció la importancia de quienes lo acompañaron en su carrera: "Nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino". Además, compartió un mensaje para las nuevas generaciones: "Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", comentaba.

Actualmente, Messi se encuentra con la selección argentina en Kansas, preparándose para el Mundial. Su primer partido con la albiceleste será el próximo 17 de junio contra Argelia.

Su trayectoria

Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, Messi desarrolló la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, club al que estuvo vinculado durante más de veinte años y con el que conquistó 34 títulos, entre ellos diez campeonatos de Liga, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y siete Copas del Rey. Tras su salida de la entidad azulgrana en 2021, jugó en el Paris Saint-Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense.