FÚTBOL
Riquelme calienta la campaña con una lona en el barrio de Salamanca denunciando "la venta del Real Madrid"
La lona ha sido colocado en la calle Velázquez número 106, en la esquina con la calle Diego de León
Sigue la guerra de lonas en la campaña electoral del Real Madrid entre los candidatos. Ahora ha llegado el turno de Enrique Riquelme, que ha engalanado una esquina señera del barrio de Salamanca con otra nueva publicidad de su candidatura en la que denuncia la venta del Real Madrid con una espectacular fotografía del Bernabéu. La imagen ha amanecido este jueves en la calle Vélazquez número 106, en la esquina con la calle Diego de León.
Se calienta la campaña
Los de Enrique Riquelme han desplegado una lona con una ilustración del Estadio Santiago Bernabéu y un cartel que dice ‘Se vende’ y el nombre del otro candidato, Florentino Pérez. Se calienta la campaña así a cuatro días de la resolución de las elecciones, que se celebrarán el próximo domingo en Valdebebas. La carrera por la presidencia del club blanco se inició con un tono moderado, pero el paso de los días ha traído un aumento de los reproches y las descalificaciones señalando al rival y cuestionando muchas de las propuestas de Pérez y Riquelme.
El jueves amaneció salpicado por el anuncio de Riquelme en 'El Hormiguero' del acuerdo con el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland, y con Rodrigo Hernández, para formar parte del Real Madrid si el alicantino gana las elecciones. Un anuncio que ha sido seguido de diversos desmentidos desde el entorno del futbolista escandinavo y del club inglés sobre tal acuerdo. Riquelme se mantiene en sus trece y muchos recuerdan el desmentido que hizo en persona en su día Luis Figo y que luego se demostró que era falso, consumándose el fichaje del luso por parte de la candidatura del novel Florentino Pérez entonces.
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