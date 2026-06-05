España ya vuela camino al Mundial: "Despega un equipo, vuela un país"

El Mundial ya ha comenzado para España. La selección española de fútbol tomó este viernes a las 10:00 de la mañana su vuelo desde el aeropuerto Rosalía de Castro, en Lavacolla, con destino a Nashville, donde se concentrará en su campamento base en Chatanooga. Los de Luis de la Fuente se despedían con el siguiente mensaje: “Despega un equipo. Vuela un país”. Un lema que descubre el ánimo del equipo en esta cita en la que tratarán de colocar la segunda estrella en la camiseta roja de la selección.

Candidatos al título

La ilusión colectiva de este joven grupo que después de conquistar la Eurocopa en Alemania llega al Mundial como una de las principales candidatas a conquistar el título. España cruza ahora el Atlántico más responsabilidad y la presión de verse señalados como uno de los rivales a batir junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Francia de Mbappé o la Argentina de Messi, vigente campeona que defiende la corona ganada en Qatar en el Mundial anterior. La generación que lideran Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Mikel Merino, Unai Simón, Mikel Oyarzabal o Cucurella cuenta con el apoyo de una afición que ha vuelto a reunirse en torno a una selección y que sueña con repetir aquel triunfo de 2010 en Sudáfrica.

España viaja con un ambiente de optimismo pese a que muchos jugadores están en proceso de recuperación de lesiones o llegaban a esta concentración con molestias físicas que tratarán de superar en estos días previos al inicio de la Copa del mundo. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino, o futbolistas que se han recuperado de lesiones graves como Rodri y tienen que encontrar su mejor momento de juego en este Mundial en el que hay depositadas tantas ilusiones.

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Los de Luis de la Fuente, que jugaron este jueves en Riazor un amistoso ante Irak que terminó con empate a uno y muchos debuts de los jugadores de apoyo convocados por el de Haro, disputarán un último amistoso en Puebla, México, ante Perú el próximo día 9 de junio. Seis días antes de que España debute en el Mundial ante Cabo verde en Atlanta el día 15 a las 18:00, hora española. El torneo arrancará el jueves 11 con un partido entre Sudáfrica y México en el estadio Azteca a las 21:00, hora española El mismo partido inaugural que se produjo en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, el que terminó ganando España. Sin duda, un buen augurio.