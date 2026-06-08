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El Real Madrid presenta a la UEFA su dossier sobre el caso Negreira

El club blanco solicita a través del informe que se eliminen los títulos ganados por el FC Barcelona durante esos años

Florentino no tardó en sacar el 'Caso Negreira': presentará un dosier de 500 páginas a la UEFA.

Florentino no tardó en sacar el 'Caso Negreira': presentará un dosier de 500 páginas a la UEFA.

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Pablo Díaz

Madrid

El Real Madrid ya ha dado el paso que Florentino Pérez venía anticipando durante estas semanas de campaña. El club blanco ha remitido a la UEFA aquel dossier que llevaba tiempo elaborando en relación con el denominado caso Negreira, una documentación trabajada exhaustivamente que considera clave para impulsar una actuación del organismo europeo contra el FC Barcelona y que por primera vez exista una sanción real en cuanto al caso.

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme.

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme. / Juanjo Martín / EFE

Según informa AS, el informe ya se encuentra de camino a la sede de la UEFA y recoge la posición del Real Madrid respecto a las presuntas irregularidades investigadas en el marco del caso. La entidad madridista entiende que los hechos deben tener consecuencias deportivas y ha decidido trasladar formalmente sus argumentos al máximo organismo del fútbol europeo, quiénes ya fueron advertidos por Florentino en la pasada final de Champions celebrada en Budapest.

La elaboración de este documento ha sido uno de los ejes de la estrategia impulsada por Florentino Pérez durante la reciente campaña electoral. Desde el entorno del presidente madridista se había insistido en numerosas ocasiones en la existencia de un informe detallado que recoge decisiones arbitrales que han perjudicado al Real Madrid desde hace muchos años atrás; todo ello destinado a defender la integridad de las competiciones y a reclamar medidas contundentes si finalmente se acreditan responsabilidades.

De acuerdo con la información publicada por AS, la petición del Real Madrid no se limita a una posible exclusión del Barcelona de las competiciones europeas. El club blanco también solicita que se estudie la retirada de los títulos conquistados por la entidad azulgrana durante el periodo afectado por las presuntas irregularidades. La presentación de este dossier llega después de varios meses de trabajo interno y de diferentes movimientos institucionales protagonizados por Florentino Pérez, quien ha situado el caso Negreira como una de las principales cuestiones a abordar en el fútbol europeo. "El mayor escándalo de la historia del fútbol".

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José María Enríquez Negreira se somete a un segundo examen forense en marzo de este año. / Jordi Otix

Ahora la atención se centra en la UEFA. El organismo presidido por Aleksander Ceferin no ha cerrado definitivamente el asunto y mantiene abierta la posibilidad de actuar una vez analizada toda la documentación disponible y el desarrollo de los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Con el envío de este informe, el Real Madrid considera cumplido el paso que llevaba tiempo preparando en un tema en el que amenazan con que "se irá hasta el final" y traslada el debate al ámbito europeo, donde se espera una respuesta sobre una de las controversias más relevantes que ha vivido el fútbol español en las últimas décadas.

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