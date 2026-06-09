Arbeloa abandona el Real Madrid y deja paso a Mourinho

Con todo el madridismo pendiente de la oficialización del fichaje de José Mourinho, el club blanco tenía que llevar a cabo primero la salida del entrenador que tenía contrato en vigor hasta junio. De hecho, continuaba figurando en la web como líder del cuerpo técnico, a diferencia de los jugadores que ya habían anunciado su salida del Real Madrid, como Dani Carvajal.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club. El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Un ascenso fallido

El propio Arbeloa comunicaba antes del último partido de Liga contra el Athletic que su etapa al frente del conjunto blanco había llegado a su fin. Ni tan siquiera cinco meses que ha vivido con intensidad. Afrontó la misma misión que deberá asumir su sucesor, José Mourinho, como es poner orden en un vestuario incontrolable que, por momentos, consiguió dominar.

Arbeloa obtuvo la oportunidad tras ser el elegido después de ascender desde el filial, al que había llegado a principio de temporada. Fue un recorrido fulgurante de un hombre que llevaba dos décadas, de un modo u otro, vinculado al club del que ahora se va. No será recolocado en otras funciones después de un final de temporada con mucho desgaste.

Arbeloa, durante el partido ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mourinho buscará un exjugador o una figura con conocimiento de Valdebebas que le ayude en su segunda etapa, pero no será el salmantino, quien siempre ha hablado con respeto del que fue su entrenador. Incluso en el complicado triple enfrentamiento de Champions que acabaría provocando el regreso de The Special One por el efecto recuerdo provocado en Florentino.

¿Y ahora qué?

El los 28 partidos que ha podido dirigir al primer equipo del Real Madrid, logró 18 triunfos, dos empates y ocho derrotas, lo que supone un porcentaje del 64,3% de victorias. Es el porcentaje más bajo de los entrenadores recientes, fruto de la debacle sufrida por un club que ha sido incapaz de ganar títulos en una temporada que acabó dominada por las cuestiones extradeportivas.

Véase el enfrentamiento entre Tchouaméni y Valverde, la rueda de prensa de Florentino para convocar las elecciones en las que ha revalidado mandato o el incidente que supuso la puntilla para Arbeloa, como fue el desaire público de Mbappé tras el partido frente al Real Oviedo. El francés, y gran estrella del equipo, le acusó de relegarle al rol de “cuarto delantero”. Una crítica y encerrona frente a la que lidió, como pudo, en rueda de prensa.

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Arbeloa entrega el bastón de mando del Madrid sin haber cumplido su misión, como era la de convertir una interinidad en algo más. Buscará nuevas oportunidades fuera del club e incluso más allá de la Liga (Serie A o Bundesliga después de tener contacto fallido con el Leverkusen), donde su nombre ha estado relacionado con distintos equipos (Rayo, Elche...). Sea cual sea su destino, el técnico quiere pasar página y resetear con un proyecto propio en la élite.