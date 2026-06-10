El campo de fútbol de La Angostura, en Santa Brígida, cuenta desde esta semana con un nuevo césped artificial tras culminar las obras de renovación impulsadas por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria. La actuación ha supuesto una inversión de 324.263 euros y forma parte del Plan de Mejora de Infraestructuras Deportivas que la corporación insular desarrolla en los 21 municipios de la isla.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, visitaron las instalaciones junto al alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y el concejal de Deportes, Carlos Carrión, para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados en el recinto.

El Cabildo de Gran Canaria mejora el campo de fútbol de La Angostura con la renovación de su césped artificial / La Provincia

La principal actuación ha consistido en la sustitución del antiguo césped artificial, que acumulaba más de dos décadas de uso, por una superficie de última generación equipada con relleno ecológico elaborado a base de sílice y maíz. Según el Cabildo, esta renovación permitirá mejorar las condiciones de seguridad, sostenibilidad y calidad para la práctica deportiva.

Un campo adaptado a varias disciplinas deportivas

Los trabajos también han incluido el nuevo marcaje para los terrenos de fútbol 11 y fútbol 7, así como la adaptación de la instalación para la práctica de fútbol americano, con la señalización específica exigida por la normativa de esta modalidad deportiva. Además, se ha procedido a la reinstalación del equipamiento deportivo que tuvo que retirarse temporalmente durante la ejecución de las obras.

Una instalación clave para Santa Brígida

El campo de La Angostura, conocido también como Estadio Municipal del Guiniguada, es utilizado habitualmente por distintos clubes y escuelas deportivas del municipio. Entre ellos destacan el Club Atlético Angostura y el Canarias Canes, entidad dedicada al fútbol americano y al flag football.

Imágenes del césped de La Angostura / La Provincia

La instalación acoge además entrenamientos y actividades de las escuelas deportivas municipales, convirtiéndose en uno de los principales espacios para la práctica deportiva en Santa Brígida. Desde el Cabildo destacan que este tipo de actuaciones buscan mejorar las infraestructuras utilizadas diariamente por deportistas de todas las edades y fomentar la actividad física en los distintos municipios de Gran Canaria.