Un Mundial de fútbol siempre se asocia con Brasil, pero la canarinha no levanta la Copa desde 2002, demasiado tiempo para un país que vive por y para el fútbol. La pentacampeona confió en Carlo Ancelotti para recuperar la gloria y el veterano técnico ha devuelto la ilusión a un grupo con dos centrales poderosos (Marquinhos y Gabriel) y liderado en ataque por Vinicius y Raphinha. Neymar también ha vuelto como última esperanza para una selección que necesita más talento en el centro del campo