Más allá de España: las otras favoritas para ganar el Mundial 2026

"Es el Mundial más abierto de la historia, el que tiene más favoritos", repite Luis de la Fuente cuando le preguntan por los principales rivales de España para el título. Quizá la afirmación sea exagerada, pero hay al menos otras cuatro o cinco selecciones que pueden considerarse como sólidas favoritas para ganar el partido decisivo, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Su condición de vigente campeona hacer a Argentina acreedora del primer lugar del listado de favoritos. Como viene sucedido desde hace dos décadas, Leo Messi es el principal argumento de la selección albiceleste, liderando a sus 38 años (cumple 39 este mes) una selección que deja dudas en la clase media-alta.

Ya sin Ángel Di María, los Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis MacAllister no han terminado de despegar en estos cuatro últimos años como quizá se esperaba de ellos. La historia también juega en contra de los de Lionel Scaloni, ya que solo dos selecciones han repetido título en ediciones consecutivas: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Lionel Messi. / CJ GUNTHER / EFE

Puede ser la Francia de Kylian Mbappé, pero también de la Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, o de la Michael Olise, 22 goles y 31 asistencias esta temporada. Libra por libra, el combinado de Didier Deschamps presenta el arsenal ofensivo más poderoso de todo el Mundial, con Ryan Cherki, Désiré Doué y Bradley Barcola como secundarios de lujo.

Ganadora en 2018 y finalista en 2022, Francia sigue arrastrando su clásica carencia en la generación de juego, quizá su único punto flaco. En su contra juega también una exigencia máxima desde el principio del torneo, tras quedar encuadrada en el grupo de la muerte junto a Noruega y Senegal. Un reto exigente para el laureado Didier Deschamps, en su última misión antes de dar paso a Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé. / Europa Press

Cristiano Ronaldo busca, a los 41 años, el único gran título que le falta en su abrumador palmarés. Y aunque lo hace ya más que veterano, alcanza este último intento mejor arropado que nunca. No son pocos los que consideran a la Portugal del catalán Roberto Martínez como la máxima favorita a levantar el título el 19 de julio.

Bruno Fernandes llega a la cita consagrado como el mejor asistente de la historia de la Premier League en una temporada (21), formando un centro del campo con Vitinha, Joao Neves y Bernardo Silva solo comparable al de España. Nuno Mendes, Rúben Dias, Joao Cancelo y Diogo Costa ofrecen plenas garantías en la retaguardia de la que quizá sea la mejor Portugal de siempre.

Cristiano Ronaldo. / ANNA SZILAGYI / EFE

24 años, desde Corea del Sur y Japón 2002, son demasiados sin título para la pentacampeona del mundo. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, Brasil busca una sexta estrella en plena transición de liderazgos. Respondió el italiano al clamor popular que incluir a Neymar Jr. entre sus 26 convocados, pero son otros los nombres sobre los que depositar las esperanzas del país.

Vinícius Jr. y Raphinha han de ser los líderes de una Brasil que sufre las bajas por lesión de los madridistas Éder Militao y Rodrygo Goes. Veteranos como Alisson, Marquinhos y Casemiro, además de Bruno Guimaraes o Gabriel Magalhaes, completan una selección con carencias defensivas en los laterales y a la que le falta un goleador puro para ser considerada como favorita máxima.

Vinícius Junior. / ANDRE COELHO / EFE

La finalista de las dos últimas Eurocopas es la eterna promesa de los Mundiales. Inglaterra solo ha ganado el de 1966, en el que ejerció de anfitriona, una realidad insoportable para el país que inventó el fútbol. Esta vez con el alemán Thomas Tuchel de seleccionador y una convocatoria muy de autor, con ausencias llamativas como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer, lo intentan de nuevo.

Harry Kane es el capitán y la indudable estrella del combinado inglés, en la que los aficionados del Barça podrán echarle el ojo a Anthony Gordon, su último fichaje. Jude Bellingham aspira a escudar al ariete del Bayern, pero no viene de una buena temporada y su 'feeling' con Tuchel no es el mejor. Bukayo Saka y Declan Rice ofrecen muchas más garantías para una selección con aroma a puerta grande o enfermería.

Harry Kane. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Alemania encadena dos Mundiales consecutivos cayendo con estrépito en la fase de grupos, tras ganar el de 2014. En las dos Eurocopas más recientes tampoco le ha ido bien, con los cuartos de final como techo. Y su catalogación como favorita al título tiene quizá más que ver con su historia (cuatro títulos) que con su presente.

Manuel Neuer, ya con 40 años, ha regresado a última hora para liderar desde la portería a una Alemania en la que destacan nombres como Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz y Joshua Kimmich. Julian Nagelsmann dirige un bloque que parece algo por debajo de las máximas aspirantes al título.

Manuel Neuer. / RONALD WITTEK / EFE

La Marruecos de Achraf Hakimi y Brahim Díaz reclama su cuota de favoritismo tras ser cuarta por sorpresa en Qatar 2022 y finalista de la última Copa África. Quien le derrotó (sobre el césped) al menos, fue la Senegal de Sadio Mané, la gran referencia del África negra en esta cita, una región del mundo que jamás ha alcanzado unas semifinales.

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Para la Bélgica de Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne y para la Croacia de Luka Modric e Ivan Perisic parece ya demasiado tarde, tras grandes actuaciones en las últimas citas, especialmente los balcánicos, que vienen de ser segundos en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022. A la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard le falta a priori profundidad de plantilla y en los Países Bajos de Frenkie de Jong y Virgil van Dijk que entrena Ronald Koeman escasean los atacantes determinantes. Pero en todo Mundial hay sorpresas...