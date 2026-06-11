Los Knicks logran la mayor remontada de la historia de los playoffs y ya rozan el título

Victoria histórica para Nueva York en el cuarto partido de las Finales de la NBA. Los Knicks se impusieron a los Spurs por 107-106 en el Madison Square Garden y pusieron el 3-1 en la eliminatoria.

Los de la Gran Manzana lograron levantar un partido que llegaron a perder de 29 puntos. OG Anunoby, enorme durante toda la noche, fue el gran nombre del partido con 33 puntos y siete triples.

Pero sobre todo lo fue por la última acción, un palmeo a falta de 1,2 segundos que hizo estallar el Garden y dejó a los Knicks a una sola victoria de lograr el anillo 53 años después.

Jalen Brunson, con 36 puntos y siete asistencias, fue el líder de la reacción. OG Anunoby terminó con 33 puntos y siete triples, además de la canasta ganadora. En los Spurs, Victor Wembanyama acabó con 24 puntos y 13 rebotes.

KAT, luchando un balón en el partido de esta madrugada / SARAH YENESEL / EFE

Una noche más, inicio impecable de SAS

El inicio fue completamente de los Spurs. San Antonio salió como un cohete, tal y como lleva haciendolo en todos los playoffs, de la mano de Victor Wembanyama quien certificó un gran arranque de encuentro. En apenas unos minutos, los visitantes ya mandaban 12-2 en un Garden que volvía a ver como su equipo empezaba por debajo en estas Finales.

El primer cuarto acabó 41-22 para los Spurs, que firmaron un parcial demoledor, con 65,2 por ciento en tiros de campo y 6 de 10 en triples. Fue el mejor tramo de San Antonio en toda la serie.

Wembanyama ya llevaba 13 puntos y tres rebotes, Devin Vassell sumaba 12 con tres triples sin fallo y los Spurs jugaban con una confianza enorme en busca de volver a San Antonio con la eliminatoria empatada. En Nueva York, Anunoby era el único que sostenía algo al equipo con siete puntos, mientras Brunson todavía buscaba el ritmo del partido.

Golpe antes del descanso

El segundo cuarto fue otro golpe para los Knicks. San Antonio siguió cómodo y Nueva York no logró frenar la caída. Los Spurs llegaron a tener 29 puntos de ventaja y el silencio empezó a llenar el Madison Square Garden.

El parcial fue de 35-27 para San Antonio. El descanso llegó con un 49-76 que parecía definitivo. Los Spurs habían metido 14 triples en la primera mitad y tenían el partido donde querían.

Wembanyama intenta un triple en el Madison Square Garden / SARAH YENESEL / EFE

Wembanyama se fue al vestuario con 16 puntos y seis rebotes. Dylan Harper y Devin Vassell también estaban en 15 puntos. En Nueva York, Brunson ya llevaba 19, pero el marcador era demasiado duro.

Giro de guion

El tercer cuarto fue la reacción que Nueva York necesitaba. Los Knicks poco a poco empezaron a incomodar más defensivamente a unos Spurs que empezaron a generar peores posesiones y a estár menos cómodos en la pista.

En ese momento, Brunson asumió más responsabilidad como la estrella que es. Anunoby siguió a lo suyo y apareció también Towns. El partido todavía era de los Spurs, pero el ambiente ya no era el mismo. Poco a poco los Knicks iban acercandose en el marcador y el Garden lo notaba.

Nueva York ganó el parcial 26-14 y entró al último cuarto por detrás, 75-90. La diferencia seguía siendo grande, aunque el Garden ya había vuelto a creer en otra remontada en estas Finales.

El corazón en un puño en NY

El último cuarto fue una prueba de nervios para los dos equipos. San Antonio intentó parar el golpe, pero la diferencia de ritmo y de acierto respecto a la primera parte era más que notable. Los Knicks por su parte, se sentían cada vez más cómodos en un escenario muy favorable para ellos y que invitaba a pensar que algo histórico podía pasar en Manhattan.

El parcial final fue 32-16 para Nueva York. San Antonio, que había dominado durante casi toda la noche, se quedó sin aire en el momento más importante. Los Spurs habían tenido el partido en la mano, pero los Knicks lo fueron arrancando jugada a jugada hasta que lograron algo histórico: remontar 29 puntos en un partido de playoffs.

A falta de poco más de un minuto, Brunson anotó una suspensión para poner a Nueva York por delante por primera vez. Castle respondió desde la línea y volvió a adelantar a San Antonio, pero entonces apareció la acción que decidió el partido.

Brunson falló un triple largo, el balón quedó vivo y Anunoby apareció por encima de todos para palmearlo a falta de 1,2 segundos para el final.

El 107-106 hizo explotar el Madison Square Garden. San Antonio todavía tuvo una última opción, pero el tiro no entró y Nueva York cerró la remontada más grande de la historia de los playoffs en la NBA-

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Los Knicks están ahora a las puertas de volver a ganar un anillo 53 años después. Tendrán hasta tres oportunidades para lograrlo y con la ventaja de saber que, al menos en una de ellos, tendrá la oportunidad de ganar el título en un Madison Square Garden que ve más cerca que nunca a los Knicks celebrar su tercer título de la NBA