La lesión de Mboko pone fin a la aventura de Serena Williams en Queen's

El regreso de Serena Williams a la competición oficial ha sido más breve de lo que seguramente todos esperaban. La estadounidense, una de las figuras más influyentes de la historia del tenis, quedó fuera del cuadro de dobles del torneo de Queen’s después de que su compañera, la canadiense Victoria Mboko, no pudiera continuar por una lesión en la rodilla izquierda.

Williams, de 44 años y campeona de 23 títulos individuales de Grand Slam, había vuelto esta semana a disputar un partido oficial casi cuatro años después de su última aparición en el circuito. Su regreso se produjo en la modalidad de dobles, una vía menos exigente físicamente que el individual y habitual para jugadoras que buscan recuperar ritmo competitivo tras largos periodos de ausencia.

La estadounidense y Mboko habían debutado con victoria el martes ante Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, terceras favoritas del cuadro, por 7-6(2) y 6-2. El triunfo alimentó la expectación alrededor de Serena, que no competía desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 y cuya vuelta había generado un enorme interés en plena temporada de hierba, a pocas semanas de Wimbledon.

Cuartos de final

La pareja tenía previsto disputar este jueves los cuartos de final frente a Leylah Fernandez y Laura Siegemund, pero la lesión de Mboko obligó a cancelar su participación. La canadiense, de 19 años y una de las jugadoras emergentes del circuito, se dañó la rodilla izquierda durante su partido individual ante la checa Karolína Plíšková. En el segundo set, cuando trataba de mantenerse en el encuentro, sufrió una caída que le impidió continuar. Tras recibir atención médica, abandonó la pista visiblemente afectada.

La baja de Mboko permitió a Fernandez y Siegemund acceder directamente a las semifinales del torneo londinense. Para Serena, en cambio, supuso el cierre prematuro de una reaparición que había comenzado con buenas sensaciones, pero que apenas le permitió disputar un encuentro completo.

Queen’s tenía un significado especial dentro de este retorno. El torneo, disputado sobre hierba, forma parte de la preparación natural para Wimbledon, escenario donde Williams construyó una parte esencial de su leyenda. La estadounidense ganó siete veces el título individual en el All England Club y durante años fue una de las grandes dominadoras de la superficie.

Vuelta al circuito

Aunque Serena no ha confirmado todavía si volverá a competir en individuales, su presencia en dobles ha sido interpretada como un primer paso para medir su estado físico y competitivo. Su retorno, incluso limitado a un solo partido en Queen’s, volvió a situarla en el centro de la atención del tenis femenino. Más allá del resultado, la imagen de Serena de nuevo en pista reabrió el debate sobre hasta dónde puede llegar esta nueva etapa y si su presencia en la gira de hierba tendrá continuidad en las próximas semanas.

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De momento, su paso por Queen’s termina antes de tiempo por una circunstancia ajena a su rendimiento. La incógnita queda ahora en saber si este episodio será solo una interrupción puntual dentro de su regreso o si condicionará sus próximos planes antes de Wimbledon.