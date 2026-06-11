La UEFA deja en evidencia a Trump: el árbitro africano vetado en EEUU pitará la Supercopa de Europa

Tal vez no sea suficientemente inofensivo para entrar en Estados Unidos con todos los papeles en regla, pero sí debe ser suficientemente buen árbitro como para pitar la Supercopa de Europa. La UEFA ha dejado en evidencia con un gesto simbólico la durísima política migratoria de Donald Trump, que ha sido capaz de impedir la entrada al país a un árbitro elegido por la FIFA para pitar el Mundial, ofreciéndole la final del torneo que abre la temporada oficial en el continente.

El somalí Omar Abdulkadir Artan se ha convertido tristemente en famoso por ser el colegiado al que Estados Unidos ha impedido la entrada en su territorio. Simplemente por su nacionalidad. Somalia es uno de países cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a Estados Unidos y con el colegiado no se ha hecho una excepción. Pese al aval de la FIFA. Pese a haber sido elegido el mejor árbitro de la confederación africana en 2025.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, agasajado por ciudadanos somalís a su llegada a Mogadiscio este miércoles. / SAID YUSUF WARSAME / EFE

"Un ejemplo de unión"

Artan fue declarado "inadmisible" por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza por "problemas en el proceso de verificación de antecedentes" y no se le permitió la entrada cuando aterrizó el pasado 6 de junio en Miami en un vuelo procedente de Estambul. El Gobierno de Somalia exigió una explicación a Washington y la FIFA. El ministerio de Juventud y Deportes catalogó de "lamentable" el trato dispensado a Artan, que iba ser el primer representante del país en participar en un evento de esta magnitud internacional.

El árbitro, de 34 años, emitió un comunicado para agradecer las muestras de apoyo recibidas y aseguró que mantenía "una actitud positiva" pese a la discriminación sufrida por Estados Unidos. "Estoy centrado en los próximos retos de mi carrera y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", explicó, antes de conocer que la UEFA le concedería la satisfacción honorífica de pitar la final de la Supercopa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Será el 12 de agosto en Salzburgo.

"Es un ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", destacó Patrice Motsepe, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El árbitro somalí Omar Artan, tras su llegada a Somalia después de serle denegada la entrada a EEUU. / SAID YUSUF WARSAME / EFE

Internacional desde 2018

Antes de tomar esa decisión, la UEFA conversó con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la conveniencia de la designación. Artan es internacional de la FIFA desde 2018 y al final de la presente campaña dirigió el partido de vuelta de la final de la Champions League africana.

"Omar Artan es un árbitro joven pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación", manifestó Aleksander Čeferin, el presidente de la UEFA, en un comunicado del organismo. Su colega al frente de la CAF, Patrice Motsepe, "agradece enormemente" europeo para reconocer "la excepcional capacidad arbitral y al respeto internacional del que goza" Artan.