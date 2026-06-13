Jordan Díaz, el oro olímpico español 'invisible' también se borra de todas las competiciones en 2026

La historia de Jordan Díaz empieza a tomar tintes de ciencia ficción, con una sucesión de extrañas decisiones, lesiones y molestias que reaparecen a medida que se acerca una competición con una incapacidad para rentabilizar un 2024 que lo encumbró al Olimpo.

El triplista dejó la selección cubana en 2021 y recibió la nacionalidad española en febrero de 2022 por carta de naturaleza, pero tardó más de dos años en debutar internacionalmente con su nuevo país. De hecho, recibió el permiso unos días antes del Europeo de Roma en 2024.

Para entonces ya llevaba dos y medio entrenándose en Guadalajara en el grupo del mítico saltador de longitud cubano Iván Pedroso, en el que también se encontraban la gallega Ana Peleteiro (será madre por segunda vez este verano) y la triplista venezolana Yulimar Rojas.

Problemas físicos

Jordan Díaz se coldó el oro en el Europeo con unos asombrosos 18,18 m, tercer mejor salto de la historia tras el récord mundial del británico Jonathan Edwards (18,29) y el estadounidense Christian Taylor. Para entonces, los problemas físicos empezaban a ser parte de su día a día.

Sin apenas entrenamientos por los dolores de rodilla, el hispanocubano maravilló a todo el país con los 17,86 con los que se colgó el oro en los Juegos de París. "Llevo meses sin saltar en los entrenamientos. No imagináis lo mal que lo he pasado", confesó a la prensa española.

De eso han pasado casi dos años y Jordan Díaz no ha vuelto a competir internacionalmente. Sí lo hizo en 2025 con un solo salto en los Nacionales de Tarragona (17,16 metros) e incluso se apuntó a los Mundiales de Tokio'25, pero se retiró en el primer salto de la clasificación.

Renuncia al grupo de Pedroso

Esta temporada anunció su regreso en Lievin, pero no saltó por problemas de isquios. Unas semanas después, anunció que dejaba el grupo de Iván Pedroso, renunciaba al Mundial de Torun y se marchaba a la Universidad de Arkansas con el entrenador de Tara Davis-Woodwall.

Sin embargo, una serie de problemas le están impediendo cumplir su propósito. De hecho, no es fácil para un cubano de nacimiento ingresar a los Estados Unidos con Donald Trump de presidente. Y ahora acaba de publicar que no estará en Birmingham ni competirá en 2026.

Mientras empiezan a restarse los incentivos de la máxima beca como campeón olímpico que percibe y las empresas y patrocinios huyen de un atleta que no ofrece ningún retorno al no tener exposición pública alguna, su futuro es cada vez más una incógnita.

El campeón olímpico ya ha anunciado que no estará en Birmingham en Instagram con el mensaje 'Road to 2027' y su 'no' a la pregunta de si estará en el Europeo. En ese post aparece entrenándose en un gimnasio de Guadalajara y en mensajes anteriores se le veía en Madrid.