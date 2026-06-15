Cucurella concentró todas las miradas: puñal por la banda, tímidos silbidos y algún insulto

Marc Cucurella, fiel a su manera de ser, parece totalmente ajeno a todo lo que se ha generado tras su fichaje por el Real Madrid horas antes del debut mundialista de España frente a Cabo Verde en el que el de Alella fue protagonista. Porque en las gradas del Atlanta Stadium se generó división de opiniones y el ex del Barça y del Chelsea, entre otros equipos, tuvo que escuchar algunos silbidos cuando tocó el balón e incluso algún insulto, que rápidamente fueron contestados por los que están a favor de su llegada al conjunto blanco o por aquellos que piensan que no se debe mezclar el fútbol de selecciones con el de los equipos y hay que dejar al margen los colores de cada uno cuando está jugando la selección española.

Pases de lujo a Ferran Torres

Lo cierto es que, dentro del mal partido de España, Marc Cucurella sobresalió desde el carril izquierdo, subiendo constantemente la banda y dando pases de mucho peligro a sus compañeros, en especial a Ferran Torres. El azulgrana no pudo aprovechar las buenas asistencias del catalán, especialmente en la acción en la que el de Foios envió el balón al travesaño.

Cucurella se convirtió en el flojo partido de la Roja en el mejor 'delantero' del equipo entrenado por Luis de la Fuente, sobre todo en la primera mitad, a pesar de que su posición natural de defensa. Y eso que no fue un encuentro fácil para él en lo ambiental. Algunos aficionados silbaro las veces que tocó el balón, especialmente en los minutos iniciales, y se escapó algún insulto, como el de Judas, que en su día ya se le gritó a Luis Figo cuando el Real Madrid le fichó del Barça. En todo caso, tímidos y no generalizados.

Florentino originó la discordia

En esta ocasión, el trasvase no ha sido directo del club azulgrana al blanco, pero sí ha tenido un mismo artífice, un Florentino Pérez al que no le ha importado el conflicto que se podría originar entre la afición al anunciar ahora su fichaje para la necesidad de tranquilidad en el seno de la selección española.

Si ha conseguido el dirigente madridista que el primer once titular de España en el Mundial 2026 incluyera a un jugador madridista, aunque en las listas oficiales no se contabilizó como tal, igual que al inglés Anthony Gordon se le considera, a efectos para este campeonato, que procede del Newcastle United y no de su nuevo club, el FC Barcelona.