España-Cabo Verde, en directo: empieza la segunda parte; la Roja busca de nuevo el gol (0-0)

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Oyarzabal trata de sorprender desde fuera, pero la pelota se va al lateral de la portería.

De la Fuente sigue el partido de pie desde la banda. De vez en cuando mira al banquillo en busca de opciones para que la Roja marque el primer gol.

Minuto 52: centro de Pedri desde la derecha, a las manos de Vozinha. El portero que viste de amarillo se está ganando por el momento el título del mejor del partido.

Roba Pedri en el centro del campo. Tira de nuevo Fabian, otra vez desviado arriba.

Trata de salir a la contra Cabo Verde, pero la Selección repliega rápidamente y corta el peligro.

Lamine Yamal, Nico Williams y Yéremy Pino calientan en la banda.

Remata Oyarzabal otro centro de Pedri, pero se marcha muy desviado. Fabian capta un rechace y lo manda muy por encima de la meta de Vozinha.

Toca y toca España, pero el muro de Cabo Verde sigue bien plantado sobre el césped.

Sale a calentar Lamine Yamal. Aplauden los aficionados en Atlanta.