Topuria pierde su récord impoluto en la Casa Blanca bajo la atenta mirada de Donald Trump

Cuando Dana White, CEO de la UFC, accedió a regalarle al presidente estadounidense Donald Trump una velada en la Casa Blanca para celebrar su 80 cumpleaños, probablemente lo hizo pensando en ofrecerle el mejor espectáculo posible. En esa idealización, el nombre de Ilia Topuria no podía faltar. Con un historial de peleas hasta entonces impoluto (17-1) y dos cinturones en poco más de un año, parecía que no había quién pudiera con el hispanogeorgiano, sin embargo, otro de los nombres propios de la compañía, Justin Gaethje (28-5), se presentaba decidido a ser mejor en su tercer intento de reinar la categoría. Tras la pelea más larga y sangrienta de los últimos tiempos para el alicantino, Gaethje cumplió su sueño americano y consiguió arrebatarle el título del peso ligero de la UFC a 'El Matador'.

Convertido en una suerte de batalla por la dignidad de Estados Unidos, el Freedom 250, no se paró ni bajo amenaza de lluvia. Azul, rojo y blanco, todo lo que rodeaba el octágono rendía homenaje a los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que tuvo lugar en 1776. Y en ese contexto tan patriota, el pelador de Denver (Colorado) acabó con la racha de Topuria frente a los jardines de la Casa Blanca casi un año después de su última actuación.

Para esta histórica velada, los vestuarios se improvisaron en estancias del edificio presidencial y los luchadores hacían su entrada desde el mítico Despacho Oval, asomándose al balcón de Truman ante 5.000 invitados ilustres. Más allá de los jardines, en el parque Ellipse, entre 50.000 y 100.000 personas siguieron la velada a través de dos pantallas gigantes.

Una verdadera guerra

Desde el primer momento, entró Gaethje enérgico y Topuria optó por tirar hacia delante, tanto que en apenas unos segundos de asalto ya apareció marcado. Tiraba más golpes y más certeros el estadounidense y conectó alguna que otra patada demoledora. Aun así, Topuria mostraba aplomo pero no era suficiente para amedrentar a Gaethje. Ya cortado en la ceja derecha desde el segundo minuto de combate, Topuria no dejó de asumir riesgos entrando en la distancia corta de su oponente, 10 centímetros más alto que él. Gaethje conectó una derecha potente que impactó de lleno en la quijada de Topuria y este, a modo de réplica se lanzó al tiroteo para terminar el primer round enzarzados en una lluvia de golpes al cuerpo. "Le ganaste el asalto. Lo estás haciendo todo bien", le decía su hermano Alexandre en el primer descanso avisándole de que el estadounidense se agachaba hacia la derecha.

Jamás se había visto así de marcada la cara de Ilia Topuria, y menos contrapuesta al intacto rostro de su oponente, pero es que el primer asalto fue una auténtica guerra. Bajó algo la intensidad Gaethje en el segundo asalto, optando por menos golpes pero con mayor puntería y daño. Y aunque tampoco fueron suficientes para tumbar al Matador, sí le dejaron ya afectado. El segundo asalto, lo terminó Topuria apresando al estadounidense en un triángulo inverso.

El ojo derecho de Ilia

Se estaba alargando demasiado el combate para lo que Topuria suele tener acostumbrado a su público, y la derecha de Gaethje volvió a ponerle en aprietos también en el tercer asalto. Su ojo izquierdo era ahora el que estaba recibiendo la peor parte de esta batalla de desgaste en la que ambos peleadores no renunciaron a nada. Gaethje consiguió tener a Topuria muy debilitado en la lona, y aunque consiguió zafarse, empezaba a pintar muy mal la pelea para el alicantino, mucho más magullado que Gaethje, que conectó un tremendo high kick sobre la bocina del tercer tiempo. Seguía en pie, aunque de milagro, Topuria decidido a terminar la pelea en el penúltimo asalto. "No puede ver por su ojo derecho", avisó Alexandre Topuria a la organización en el tiempo de descanso.

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Tras una revisión médica positiva, Topuria necesitaba un milagro a esas alturas para conseguir salir de la incómoda posición en la que le tenía Gaethje. Golpe tras golpe, Topuria fue perdiendo su aura y fue finalmente su hermano Alexandre quien pidió detener el combate. "Ganar en la Casa Blanca sería cumplir mi sueño americano", avisó Gaethje antes de la contienda. Dicho y hecho, el estadounidense se alzó a lo más alto con esta aguerrida actuación ante cientos de miles de compatriotas y bajo la atenta mirada del 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.