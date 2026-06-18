El Real Madrid anuncia el fichaje de Konaté con la carta de libertad

La semana fantástica del mercado del Real Madrid arrancó el lunes, con el anuncio del fichaje de Marc Cucurella el mismo día en que el lateral debutaba en el Mundial con España. El martes le tocó el turno a la renovación de Antonio Rüdiger, pactada desde hace semanas. El miércoles, el club vistió de blanco a Bernardo Silva. Y hoy, jueves, el nombre propio es el de Ibahima Konaté.

En pleno Mundial, un comunicado oficial al día en el Real Madrid que está construyendo José Mourinho. Siempre durante la mañana española, mientras sus protagonistas están todavía durmiendo en la madrugada estadounidense. A la semana aún le quedan tres días y todavía falta al menos un anuncio, el de Denzel Dumfries, "un lateral derecho muy bueno del Inter de Milán", como le describió Florentino Pérez, por el que pagará 20 millones de euros.

Fichaje gratis

El de Konaté, como el de Bernardo Silva, es un fichaje sin coste de traspaso. El central francés terminaba contrato en 12 días con el Liverpool y tras meses en conversaciones con los 'reds' transmitió hace unas semanas que no renovaría. El Madrid le tenía en el radar desde hace meses, conscientes de que podía llegar libre al verano.

Dudó el club blanco, pero finalmente se lanzó a su contratación, anunciada por Florentino Pérez durante la campaña electoral que le midió a Enrique Riquelme. Con su fichaje, en fin, el presidente blanco cumple con una de las promesas que verbalizó antes de las elecciones.

Didier Deschamps bromea con el defensa Ibrahima Konaté. / Alberto Estévez / Efe

Konaté, de 27 años, firma un contrato de cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Concentrado con Francia, no jugó el primer partido frente a Senegal, relegado a la suplencia por la dupla formada por Saliba y Upamecano. Las cinco últimas temporadas las ha pasado en Anfield, siendo titular indiscutible en las tres últimas junto al mito Van Dijk.

Cinco centrales en nómina

Con su fichaje, el Madrid tiene cinco centrales en nómina: Konaté, Huijsen, Militao, Rüdiger y Asencio. Mourinho no cuenta con el español y quiere una pieza más en esa zona, consciente de los problemas físicos del brasileño y de que el alemán ya no está para jugar dos partidos por semana. Suenan nombres como Schlotterbeck y Calafiori en un verano que, pese a las cuatro contrataciones ya cerradas, se prevé largo en el Real Madrid.

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Entre otras cosas, porque también habrá bajas, además de Carvajal y Alaba. Al margen del caso de Asencio, Ceballos negocia rescindir el año de contrato que le queda, sobran dos laterales izquierdos entre Mendy, Fran García y Carreras y hay carpetas abiertas como las de Gonzalo, Mastantuono y Camavinga. Entre todos abrirán hueco para un centrocampista, con Enzo Fernández ahora mismo en la pole.