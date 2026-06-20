La afición brasileña celebra la goleada a Haití pero sigue pesimista: "Falta garra"

La afición brasileña celebró este viernes, con bocinazos, gritos y cánticos la goleada por 3-0 a Haití, la primera victoria de la Canarinha en el Mundial 2026, pero se mostró pesimista en cuanto a las probabilidades de conquistar el soñado sexto título. El árbitro lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández, fue el colegiado principal de ese encuentro de la Copa del Mundo.

Los dos goles de Matheus Cunha y el de Vinícius en la primera mitad sentenciaron el encuentro para la alegría de las decenas de aficionados vestidos con la camiseta 'verdeamarela' que se congregaron en el Birosca, una sala de conciertos de Brasilia, para seguir el partido.

El grupo respiró aliviado con el resultado de este segundo enfrentamiento de la fase de grupos, después del empate 1-1 frente a Marruecos con el que Brasil se estrenó el pasado sábado y que dejó un sabor amargo.

Brasil tiene "mucha cosa que mejorar"

Samuel da Silva, de 25 años, dijo estar "feliz" con el resultado y con el desempeño del equipo, aunque enseguida precisó que "hay mucha cosa para mejorar".

En ese sentido, afirmó echar de menos a un jugador como Messi, en torno del cual se estructura la selección argentina, y apuntó a Endrick y a Rayan como posibles nombres.

De hecho, uno de los momentos más aplaudidos del partido fue la entrada en campo en la segunda mitad de Endrick, exjugador del Real Madrid y actual del Olympique de Lyon, después de que la afición brasileña lo reclamara en la última semana con insistencia.

"Falta garra", dijo Da Silva, antes de tachar de "muy difícil" la posibilidad de conquistar el título frente a rivales que considera más fuertes como España.

En la misma línea, Sinomar Alves, un contable de 50 años, afirmó estar con un "pie atrás" con la selección, pero dijo que todavía tiene esperanza a pesar de los fallos que ve.

"Hay delanteros, pero no buenos defensas", señaló.

Brasil se enfrentará a Escocia el próximo miércoles en el partido final de la fase de grupos que decidirá los clasificados para dieciseisavos.

Por ahora, Brasil y Marruecos van empatados a cuatro puntos, seguidos de Escocia con tres y de Haití con cero.

Los haitianos lamentan derrota de su equipo ante el Brasil de sus sueños

Cientos de hinchas haitianos, vestidos con los colores de la bandera del país y ondeando estandartes, se congregaron la noche de este viernes en la Plaza Boyer, en Puerto Príncipe, para ver el encuentro entre Brasil y Haití correspondiente al Mundial de fútbol, y que terminó por goleada 3-0 de los suramericanos.

Entre ellos se encontraba Jean Émile Vilcent, un joven aficionado que presenció todo el partido. Vivió cada jugada con intensidad, oscilando entre la esperanza y la frustración a medida que transcurrían los minutos.

Al final del partido, su rostro reflejaba su decepción. "Esta derrota me duele profundamente", declaró a EFE, transcurridos pocos instantes del choque, que se celebró en Filadelfia, Estados Unidos.

Aficionados de Haití apoyan a su selección en Puerto Príncipe / EFE

"Sigo estando orgulloso del equipo, los jugadores lucharon con garra e intentaron representar al país con dignidad", afirmó.

A pesar de la amargura del resultado, el joven se niega a darle la espalda a la selección nacional.

Según él, 'los Granaderos' mostraron un gran nivel ante un rival de altísimo nivel.

Al igual que Vilcent, grupos de amigos y muchos jóvenes compartían la misma expectativa: ver a Haití plantar cara a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Pero la esperanza se convirtió, poco a poco, en decepción. Los tres goles de Brasil en el primer tiempo apagaron el entusiasmo de algunos aficionados.

A medida que el marcador se ampliaba algunos abandonaron la zona antes del pitido final, visiblemente afectados por el desarrollo del partido. Otros, sin embargo, optaron por quedarse hasta su conclusión, negándose a abandonar a su equipo a pesar de la derrota.

"Cuando Haití pierde, no puedo estar feliz"

Vilcent admite sentir cierta admiración por la 'Canarinha'. Sin embargo, afirma que su apego a Haití le impide celebrar esta victoria.

"Amo a Brasil, pero ante todo soy haitiano. Cuando Haití pierde, no puedo estar feliz", expuso

Como muchos aficionados presentes en la Plaza Boyer, ahora espera una reacción en el próximo partido contra Marruecos.

Para él, un buen resultado no solo salvaría el honor del equipo, sino que también traería algo de alegría a una población que enfrenta numerosas dificultades a diario.

A pesar de la derrota, la noche demostró una vez más el cariño de los haitianos por su selección nacional.

Brasil es el país favorito por excelencia de los haitianos cuando de fútbol se trata. La Argentina de Messi está algo detrás.

Se estima que alrededor de 200.000 haitianos residen en Brasil, en una inmigración que comenzó hace unos 25 años