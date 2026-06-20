El árbitro lanzaroteño Hernández Hernández, sobresaliente en el Brasil-Haití (3-0), 'innova' en el Mundial de fútbol

Orgullo del fútbol canario. Con un sobresaliente saldó Alejandro Hernández Hernández la primera aparición de un colegiado del Archipiélago en un Mundial de fútbol. El árbitro lanzaroteño, que estuvo asistido por el grancanario José Enrique Naranjo, sacó adelante sin ninguna complicación el duelo de la segunda jornada del Grupo C, disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el que Brasil, una de las favoritas al título, cumplió con los pronósticos imponiéndose por 3-0 a la modesta Haití.

Entre los hechos reseñables del arbitraje de Hernández Hernández, el isleño se convirtió en el primer colegiado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en aplicar una de las nuevas normas aprobadas por la FIFA para este torneo.

Sanción al portero de Haití

El lanzaroteño sancionó la pérdida de tiempo del portero de Haití por tardar más de cinco segundos en sacar de puerta. Tras realizar la cuenta atrás en un saque de portería, otorgaba la posesión del balón a los brasileños desde el banderín de córner.

En el centro, el árbitro lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández / EFE

Más allá de esa jugada, Hernández Hernández sacó adelante sin problemas el choque, donde no hubo acciones polémicas. Mostraba cuatro cartulinas amarillas, al brasileño Douglas Santos y a los haitianos Carlens Arcus, Frantzdy Pierrot y Danley Jean Jacques.

La selección de Brasil sumó su primer triunfo con dos goles de Matheus Cunha y otro de Vinicius Junior, MVP del encuentro, pero lamentó la lesión de Raphinha, que será sometido a exámenes médicos para saber el alcance de la dolencia. El extremo del Barcelona fue sustituido en el minuto 40. Brasil comparte el liderato del grupo con Marruecos, con cuatro puntos.