La increíble historia de Noruega: tres hijos mundialistas 32 años después de sus padres

Noruega ha hecho historia en el Mundial-2026. Sólo con haber disputado el primer partido. Y no por haber batido claramente a Irak (4-1), o porque miles de sus seguidores hagan una coreografía acompasada simulando que están remando en las gradas. No. Noruega ha hecho historia porque nunca había sucedido que tres miembros de una selección hayan coincidido en la plantilla 32 años después de que hubieran jugado sus respectivos padres. La última curiosidad es que los dos torneos se han celebrado en Estados Unidos.

Bastante tenían Erik Thorstvedt, Alf-Inge Haaland y Goran Sorloth con hacer un buen papel con Noruega en 1994. Era la primera vez que el país escandinavo participaba en el Mundial desde la remota edición de 1938. Aquella era una generación dorada porque en la fase clasificatoria aventajaron a Países Bajos en el grupo y eliminaron a Inglaterra. Durante el torneo se batieron con grandeza: vencieron a México (1-0) perdieron con Italia (0-1) y empataron con Irlanda (0-0). No pasaron a octavos porque en el cuádruple empate -todos con cuatro puntos-, eran quienes menos goles habían marcado y encajado (uno y uno).

Igualar y superar al padre

Kristian Thorstvedt, Erling Haaland y Alexander Sorloth bastante tienen con haber igualado a sus padres y participar en el Mundial, el cuarto apenas de su selección, ausente del evento desde 1998. Sus padres no llegaron a disputarlo. En la globalización del fútbol, son más famosos que sus progenitores. Los tres coincidieron en el campo en la goleada del debut de Boston. Han llegado a cerrar el círculo familiar por distintos caminos.

"Estoy increíblemente orgulloso de debutar en un Mundial y de ganar el primer partido de Noruega en un Mundial en 28 años", confesó Erling Haaland, hoy el más famoso y popular de todos por su capacidad goleadora. El delantero del Manchester City se estrenó con un doblete y una asistencia y presenta unas estadísticas insólitas, inigualables en cualquier selección: 57 goles en 51 partidos. Alexander Sorloth había confesado en una entrevista a los medios de la FIFA que para superar a su padre le faltaba jugar un Mundial.

Erik, el portero récord

La carrera internacional de Goran Sorloth (Kristiansund, 1962), sin embargo, fue más notoria con la selección (55 veces internacional, 15 goles) que a nivel de club, con una fugaz experiencia en Alemania (Borussia Moenchengladbach) y Turquía (Bursaspor). Gano cinco Ligas y cuatro Copas en Noruega y dos veces fue elegido el delantero del año. Alexander (Trondheim, 1995) sólo ha celebrado dos títulos y su periplo por España, entre el Villarreal, la Real Sociedad y el Atlético resume el nomadismo de haber militado en 13 equipos en 14 temporadas. Podrá alardear en casa de sus números con la escuadra roja: 26 goles en 67 partidos.

Erik Thorsvedt (Stavanger, 1962) era el portero titular del conjunto nórdico en 1994 y selló el récord de internacionalidades del país (97) cuando se retiró. Fue el segundo futbolista noruego en jugar en la Premier League -el primero en ganar un título, la Cup- y durante ocho temporadas guardó la portería del Tottenham Hotspur. Su hijo Kristian (Stavanger, 1999) huyo de los palos. Es centrocampista. Juega desde 2022 en el Sassuolo de Italia. A diferencia de sus compañeros, los dos delanteros titulares indiscutibles, entró como suplente ante Irak e intervino en el cuarto gol.

Alfie Haaland, el padre de Erling Haaland, en una foto de archivo. / PETER POWELL / EFE

La precoz irrupción de Erling

Erling Haaland es quien ha superado claramente el historial de su antecesor. Nació en Leeds (2000), durante la estancia de su padre Alf-Inge (Bryne, 1972) en el Leeds United, posterior a su estancia en el Nottingham Forest y anterior a la del Manchester City, donde ahora milita el hijo. Su sólida carrera adquirió notoriedad por su enfrentamiento con Roy Keane. Se lesionaron mutuamente y de gravedad con sendas entradas en el terreno de juego con cuatro años de diferencia, la segunda en el derbi de Manchester.

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Aquello trascendió con la precoz irrupción de su hijo. El rendimiento goleador de Erling (297 goles en 380 partidos a nivel de clubs, desde que empezara con 16 años en el Bryne, la sede familiar) le ha convertido en una estrella mundial. Un palmarés de 13 títulos lo corrobora. Le faltaba jugar un Mundial y su estreno, junto con Alexander y Kristian, no ha podido ser más sonado.