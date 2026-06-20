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El Real Madrid niega contactos con Olise

El club blanco "desea manifestar que no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el jugador mencionado, sus representantes o cualquier persona de su entorno".

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid / EFE/ANNA SZILAGYI

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid sigie siendo noticia durante el Mundial. A los comunicados diarios haciendo públicos los fichajes de José Mourinho, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella o Bernardo Silva, ha sumado otro en el que explicaba su oferta al Atlético de 150 millones por Julián Álvarez que los 'colchoneros' rechazaron. Y este sábado ha añadido otro comunicado a la lista, uno en el que se desmarca de un posible acercamiento al extremo francés del Bayern, Michael Olise, como posible objetivo del club.

“En respuesta a los informes en varios medios de comunicación sobre un presunto interés de nuestro club en el jugador del Bayern Múnich Michael Olise, el Real Madrid CF desea manifestar que no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el jugador mencionado, sus representantes o cualquier persona de su entorno. El Real Madrid también desea destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no corresponden a la realidad. Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, lo que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier interés potencial en un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado primero entre las propias entidades, de acuerdo con los principios de lealtad institucional que han regido históricamente las relaciones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid”.

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