España-Arabia Saudí, en directo | Rueda el balón para una Roja obligada a reaccionar

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Disparó malísimo de Dani Olmo tras colgar el balón desde el córner. Remató solo el jugador del Barcelona, pero el tiro a las nubes del Atlanta Stadium.

Bien la defensa española cortando una contra que hizo Arabia Saudí. La realidad es que los saudíes han salido con un planteamiento claro: ser fuertes en defensa y salir corriendo en cuanto recuperan balón. Un tipo de partido que a España le suele costar.

Apenas 3 minutos de juego y España ataca sin cesar. Las llegadas no son realmente peligrosas, pero tienen hambre los de Luis de la Fuente combinando bien por las bandas, intentando tiros lejanos y algún centro que otro.

Empieza muy fuerte España. Quieren ser protagonistas los chicos de 'La Roja' con Lamine Yamal encarando y con Baena intentándolo también por bandas. Se nota la presión de España por sacar los primeros tres puntos.

Arranca el segundo partido de España en este Mundial Los de Luis de la Fuente tienen la primera posesión sacando 'La Roja' de centro.

Ya suenan los himnos en Atlanta Los himnos de España, en primer lugar, y de Arabia Saudí ya han sonado en el Atlanta Stadium con los 26 jugadores de cada selección. Esto está a punto de comenzar.

Luis De La Fuente cumple hoy 65 años. La victoria sería, obviamente, el mejor regalo.

Rafael Louzán: "Hoy vienen con ganas" El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la Cadena SER: "El otro día no fue el mejor partido de España. Hoy vienen con ganas. Los comienzos en el Mundial para España siempre han sido difíciles. Gracias a todos los que nos siguen, tanto desde sus casas como los que están aquí en Atlanta".

Ya se conoce el once inicial de la selección de Arabia Saudí Al Owais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan y Salem Al Dawsari. El entrenador griego, Georgios Donis, sale con un 4-5-1 bastante marcado busacando las contras. Sobre el papel, los árabes intentarán proponer un partido parecido al de Cabo Verde: buen bloque atrás y buscando las contras.