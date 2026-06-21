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España-Arabia Saudí, en directo | Rueda el balón para una Roja obligada a reaccionar

La selección de Luis de la Fuente afronta su segundo partido del Mundial 2026 tras el decepcionante empate ante Cabo Verde. Una victoria acercaría a España a los dieciseisavos y aliviaría las dudas surgidas en su estreno

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

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Las imágenes del España-Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

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Rubén Gargoi

Pablo Constantino

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

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