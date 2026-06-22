Así están las cuentas en el grupo H: España tiene la sartén por el mango

Finalizada la segunda jornada, y después de superar las malas sensaciones de la primera tras el empate ante Cabo Verde, la realidad es que España está virtualmente clasificada para la segunda fase tras la goleada ante Arabia porque sus cuatro puntos le garantizan el pase en el peor de los casos como una de las mejores ocho terceras.

Si gana a Uruguay

Sin embargo, tiene en la mano ser líder de grupo o pasar como segunda de grupo también dependiendo de lo que haga en la última jornada ante una Uruguay que ha decepcionado cosechando sendos empates ante Arabia y cabo Verde. En estos momentos España es primera de grupo con cuatro puntos, por delante de Uruguay y Cabo Verde (dos) y cierra Arabia (uno). Si gana en Guadalajara a la celeste, sella el liderato, pero si empata no lo asegura.

Si empata con Uruguay

Las tablas clasifican matemáticamente porque serían cinco puntos, por los tres de Uruguay. Arabia no podría pasar de cuatro, pero sí Cabo Verde que en caso de ganar igualaría a los de Luis De la Fuente, y al haber empate en enfrentamiento directo (0-0 en la primera jornada), pasaría al goalaverage. España tiene una gran ventaja por el 4-0 a Arabia. Es decir, para que España no sea líder empatando, Cabo Verde debe ganar por cinco goles de renta a Arabia.

Pero hay otra posibilidad. Que España empate y Cabo Verde gane por cuatro a Arabia igualando la diferencia pero podría terminar con más goles a favor que España, siguiente criterio de desempate. Y en el caso de tener también igualdad en los goles a favor se acude al coeficiente de deportividad: las tarjetas recibidas. Y si también en ese aspecto se registra empate el último de los criterios de decisión es el ranking FIFA, donde España está claramente por encima.

Si pierde con Uruguay

Los charrúas adelantarían a España con cinco puntos y si Arabia y Cabo Verde empatan España se mantendría segunda. Y en el caso de que quedase tercera porque pierde con Uruguay y Cabo Verde gana a Arabia, eso no implica la eliminación porque de los 12 terceros, se clasifican 8 y teniendo cuatro puntos y un goalaverage que invita a pensar que será positivo aún cayendo ante los de Bielsa, sería casi imposible que no ocupase una de esas ocho plazas.

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El cruce de dieciseisavos

España se cruzará con un rival del grupo J: Argentina, Austria, Jordania y Argelia. Si queda primera, como es ahora, se enfrentaría al segundo. De momento, Argentina es primera tras ganar a Argelia (3-1), por delante de Austria, que hizo lo propio con Jordania (3-1). Si queda segunda, se cruzará con la que gane el grupo y podría verse las caras con los vigentes campeones del mundo. Si queda tercero, el cruce ya dependería del ránking de los demás y los grupos de procedencia de cada uno.