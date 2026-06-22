Jaka Lakovic, ex del CB Gran Canaria, nuevo entrenador de La Laguna Tenerife

Era un secreto a voces y se ha confirmado. El CB Canarias tiene nuevo entrenador. Se trata, tal como se esperaba, del esloveno Jaka Lakovic (9 de julio de 1978). Sustituirá en el cargo a Txus Vidorreta, que decidió anticipar en un año la extinción de su contrato con la entidad tinerfeña para iniciar una nueva etapa en otro destino profesional, en el Unicaja de Málaga.

Lakovic, que fue jugador, entre otros equipos, del FB Barcelona, Panathinaikos, Galatasaray, Avellino y Gaziantep, inició su carrera en los banquillos en la base del Barcelona. Debutó en ACB con el Bilbao Basket en 2008, como interino, y en 2022 abrió el que ha sido, hasta ahora, su ciclo más destacado como entrenador. Estuvo al frente de un Gran Canaria que se proclamó campeón de la Eurocup y fue habitual en fases avanzadas de la Liga Endesa y la Copa del Rey. Pero los resultados no fueron tan positivos en la campaña 25/26 y fue destituido a falta de seis jornadas para el final del calendario. El equipo grancanario no logró sellar la permanencia tras este relevo.

El CB Canarias dio a conocer el fichaje con un mensaje en sus redes sociales y las primeras palabras de Lakovic como aurinegro. "Empezamos un nuevo camino juntos con una nueva energía y la máxima ilusión. Llego a un club con identidad y ambición, con una afición que nunca deja de creer. Es el momento de empezar a escribir una nueva historia", fueron las primeras palabras de Jaka como técnico de La Laguna Tenerife.