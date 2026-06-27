Comunicado médico oficial de la lesión de Nico Williams y de Yéremy Pino

El Mundial sigue para Yéremi Pino y Nico Williams, aunque con muchas dudas, sobre todo en el caso del jugador del Athletic Club. La Federación emitió un parte médico en el que especificó las lesiones de los dos futbolistas y, en el caso del futbolista del Crystal Palace, no es tan grave como se temía, pero la de Nico sí que tiene su relevancia al ser nuevamente muscular.

"Las pruebas radiológicas realizadas a Yéremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular", especifican, por lo que no tiene la temida fractura que le hubiera llevado a decir adiós a la Copa del Mundo

"Por su parte, Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay". No es una recaída de una lesión anterior, algo que es una buena noticia, pero una lesión muscular en un futbolista con su historial esta temporada es para ir con mucho cuidado.

"Ambas lesiones son de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad", concluye el parte. Por tanto, los doctores de la Federación no descartan a ninguno de los dos futbolistas para todo el campeonato, valorando que tienen opciones de jugar alguno de los partidos que pueden restar con la meta final del 19 de julio en la final de Nueva Jersey.

Las dos lesiones son de una naturaleza muy diferente ya que la de Yéremy puede permitirle forzar, si es necesario incluso con algún tipo de infiltración. La de Nico Williams es más peliaguda, puesto que al ser muscular no se puede arriesgar lo más mínimo para evitar una rotura que sería letal.

Nico Williams se marchó del estadio cojeando de manera notable después del partido ante Uruguay, por lo que teniendo en cuenta el tiempo de recuperación y que ya estaba bajo de forma, las opciones de contar con él para el resto de la Copa del Mundo son mínimas.

El optimismo es mayor con Víctor Muñoz, quien ya realiza parte del trabajo con el grupo y se espera que pronto pueda obtener el alta médica y así De la Fuente cuente con un extremo más en una posición muy mermada.

Fuente: Sport