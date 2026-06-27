España asegura la primera plaza con una victoria áspera y sin brillo ante una Uruguay sucia

Si solo se trataba de asegurar la primera plaza del grupo y, por tanto, de evitar el cruce contra Argentina, no hay tacha posible al partido victorioso de España, cumplido con suficiencia el objetivo. Si la de Uruguay debía ser una cita en la que asentar el aura de favorita al título recuperada frente a Arabia Saudí, en cambio, la campeona de Europa se quedó a medias. Muy a medias.

Ganó sin brillo España en Guadalajara durante la madrugada peninsular, con el rey Felipe VI en la grada celebrando el decisivo gol de Álex Baena justo antes del descanso. Contemplando el amplio surtido de patadas sin castigo que repartió la frustrada selección de Marcelo Bielsa, eliminada de un Mundial en el que la suerte le había emparejado con Cabo Verde (segunda de este grupo H, un milagro) y Arabia Saudí en la fase de grupos. Un fracaso mayúsculo para la bicampeona del mundo.

Contra Argelia o Austria

A España ya solo le resta conocer su rival en dieciseisavos de final, en un partido que se disputará el jueves 2 de julio (21.00 horas) en Los Ángeles. Será el ganador del Argelia-Austria que se disputa la madrugada del sábado al domingo (4.00 horas). En caso de empate en ese choque, su rival sería el conjunto europeo. Con el primer puesto, por cierto, evita ya hasta una hipotética final a Argentina y Brasil. Los de Messi, por cierto, se verán las caras con la asombrosa Cabo Verde.

El rey Felipe VI, junto a Rafael Louzán, el ministro José Manuel Albares e Iker Casillas en el palco del Uruguay-España en el Estadio de Guadalajara. / Francisco Guasco / EFE

Ocupan los africanos la plaza que parecía reservada para esta Uruguay devorada por su guerracivilismo. Marcelo Bielsa musitaba, en su característica pose sentado sobre una nevera de plástico, la convicción de que viviría o moriría fiel a sí mismo. No se dejó intimidar el Loco por la suerte de rebelión que tramaron los capitanes en las horas previas, reclamándole un planteamiento defensivo y reactivo frente a España.

El técnico es el primero que era plenamente consciente de la inferioridad técnica de Uruguay frente a la campeona de Europa, pero las evidencias nunca estuvieron por delante de las ideas en el catecismo futbolístico de Bielsa, así que ordenó la receta de siempre: tratar de gobernar desde la posesión y presionar al rival tan arriba como se pudiera. Sobre el campo, sin embargo, sus jugadores fueron decidiendo poco a poco, con el paso de los minutos, que era más sensato resguardarse.

Dos cambios en el once de España

De la Fuente, en cambio, es un entrenador mucho más pragmático. Lo demostró ya en su alineación, en la que Llorente y Mikel Merino reemplazaron a Porro y Dani Olmo. La lectura era clara, por cuanto se trataba de dos perfiles más físicos y verticales en el lugar de otros dos con mayor capacidad para dar continuidad al juego mediante la asociación. Un equipo más preparado para una batalla a cara de perro, si el partido la demandaba.

Lamine Yamal. / ALFREDO ESTRELLA / AFP

Lo cierto es que España empezó rara el partido, con una versión que recordaba bastante más al debut en falso contra Cabo Verde que a la exhibición frente a Arabia Saudí. Con dominio, sí, pero con escasa sensación de peligro, limitada a alguna algarada aislada de Lamine por el costado derecho, con escasa fluidez en el contorno del área de Muslera.

Uruguay mordía y el árbitro estadounidense compareció en Guadalajara dispuesto a no desgastar su silbato. La pausa de hidratación, de publicidad o de lo que sea no le sentó bien a España, pues vio cómo su ritmo se cortaba y Uruguay cogía vuelo. Tenía pinta de ser un primer tiempo decepcionante, de esos que te dejan con la preocupación en el cuerpo, cuando de repente llegó el gol.

El gol de Baena

Fue en un momento inesperado, con Oyarzabal fuera del campo esperando permiso del árbitro para reingresar. Es decir, con 10 jugadores sobre el campo. Llorente ganó la línea de fondo y envió el balón al área, sin mucho cálculo, simplemente a ver qué pasaba. Baena leyó mejor el envío que los defensores uruguayos, se hizo un hueco desde el punto de penalti para rematar a la media vuelta, al bulto, y Muslera hizo el resto. Se le escurrió el balón entre las manos al meta charrúa, confirmando su catastrófico Mundial. Su castigo fue ser sacrificado en el descanso.

Se encontró España al descanso con una ventaja que seguramente no merecía, transparente Merino, aislado Oyarzabal, menguante Lamine y desprovisto de socios Pedri. España, en fin, no era la España esperada, siempre incómoda e incapaz de encontrar espacios en los que imponer el juego que hizo campeona de Europa a esta generación.

Bielsa se carga a Valverde

Uruguay reaccionó a la crítica situación, que le expulsaba del Mundial, repartiendo patadas a diestro y siniestro ante la escandalosa pasividad del árbitro. Mientras tanto, Bielsa decidía que lo más conveniente era retirar del campo a Fede Valverde, su capitán y futbolista de mayor nivel. Para lo que le queda al Loco en el convento...

De la Fuente, por su parte, retiró pronto a Merino y al apercibido Pedri para renovar la medular con Fabián y Dani Olmo. Después les tocó el turno a los tres delanteros, Lamine, Oyarzabal y Baena, consciente España de que tenía dos goles de margen para defender la primera posición, puesto que el empate también se la brindaba. De los que salieron, Ferran se topó con el larguero. No hubo drama.

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Las urgencias eran para una Uruguay que no tenía ni idea de cómo darle la vuelta al asunto. No lo hizo. Se acabaron enfangando en una creciente concatenación de patadas violentas que culminaron en la expulsión de Canobbio, un deportista vergonzoso a juzgar por lo demostrado contra España. No hubo lesiones y esa fue la mejor noticia para España, por encima incluso de su sosa victoria.