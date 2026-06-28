Mundial 2026
Participa en la porra del Mundial y gana premios
Redacción
¿Cuánto sabes de fútbol? ¿Tienes clarísimo quién va a ganar el Mundial 2026? Convierte esa intuición futbolera en premios participando en la Porra del Mundial de SPORT.
La competición entra en su fase decisiva y la Porra del Mundial de SPORT sigue abierta para que pronostiques los cruces de eliminatorias, sumes puntos con tus aciertos y escales posiciones en el ranking general. Cada partido puede cambiar la clasificación y acercarte a los premios.
Solo por participar ya optas a ganar el balón oficial del Mundial y una gorra de la selección española. Además, quien haya quedado primero al cierre de la primera fase se lleva la camiseta oficial de Inglaterra; el líder en cuartos conseguirá la camiseta oficial de Brasil; y el primero de la clasificación al acabar el Mundial ganará una camiseta de España firmada por Rodri, Eric Garcia, Oyarzabal, Marc Pubill y Grimaldo.
Entra en la Porra del Mundial de SPORT y haz tus pronósticos.
- Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
- Así es el nuevo hotel de cuatro estrellas de Rafa Nadal: 142 habitaciones y un enclave único en Canarias
- Un conductor ebrio destroza tres coches aparcados en Las Palmas de Gran Canaria
- Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción
- Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Fuerteventura
- Una turista peninsular pensaba que era gratis y se cabrea al pagar en un mirador de Lanzarote
- Detenido en el Sur de Gran Canaria por interrumpir misas durante meses y amenazar a los fieles de una parroquia
- La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria