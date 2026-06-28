Russell gana en Austria y desafía al líder Antonelli... pero Verstappen ya está aquí

George Russell ha vuelto a la senda del triunfo en el GP de Austria y se ha anotado su segunda victoria de la temporada, primera desde la carrera inaugural en Australia. El piloto británico, que ha arrancado desde la pole, ha gestionado con solvencia su ventaja y se ha defendido de la presión final de Max Verstappen y Kimi Antonelli, que le han acompañado en el podio.

Red Bull ha visto los frutos de su apuesta de desarrollo para la carrera de casa, con un total de seis actualizaciones este fin de semana, y Vertappen ha podido evitar un nuevo doblete de Mercedes, intercalándose entre Russell y Antonelli, que mantiene el liderato del Mundial, ahora con 40 puntos respecto a su compañero y 46 sobre Lewis Hamilton.

Ferrrari no ha acertado en la estrategia y el heptacampeón no ha podido repetir su éxito de Barcelona, para terminar relegado a la quinta posición, superado también por Oscar Piastri (McLaren). Carlos Sainz ha tenido que abandonar por problemas eléctricos y Fernando Alonso ha sido decimoctavo y último en el Red Bull Ring.

Duro inicio para el líder

El lider del Mundial Kimi Antonelli ha afrontado probablemente su carrera más difícil en lo que va de curso. El italiano, que ha arrancado cuarto, su peor posición del año en parrilla, ha protagonizado un atribulado inicio, al precipitarse tratando de remontar.

Russell, que el sábado se hizo con su segunda pole consecutiva, se ha defendido de forma impecable en la salida y Hamilton le ha ganado la partida a Leclerc nada más comenzar, para situarse segundo, a la estela del Mercedes.

Antonelli ha intentado un adelantamiento exterior al monegasco, aunque ha excedido los límites de pista. Mientras le devolvía la posición a Leclerc, Verstappen les ha atrapado a los dos. El joven piloto de Mercedes se ha visto lastrado por el ritmo, muy lento, del Ferrari y eso ha permitido que los McLaren se echaran encima.

El pulso de 2021

Tras cumplirse ocho vueltas Kimi ha conseguido adelantar a Leclerc, mientras Verstappen buscaba la rueda de Hamilton. Ambos se han ensarzado en una espectacular batalla que por momentos ha recordado a los viejos tiempos de su lucha por el título en 2021.

La degradación era muy alta, con una temperatura inusual en Spielberg (35º), y la ventana de paradas se ha abierto pronto, después de solo trece vueltas. Hamilton ha sido el primero en pasar por el garaje para protegerse de un posible ‘undercut’ de Max. También Leclerc ha hecho su ‘pit stop’, lo que sugería una estrategia a tres paradas de los de Maranello.

Verstappen y los Mercedes no han replicado y han seguido en pista, mientras Lewis ‘volaba’ con duros y Russell era el más rápido, aún sin acusar el desgaste en sus neumáticos medios. Max ha parado en la vuelta 19 y ha regresado por detrás de Hamilton. También Russell ha enfilado el camino al box, lo que dejaba a Antonelli líder provisional.

El frenético pulso de Verstappen y Hamilton ha continuado. Un segundo asalto todavía más intenso que el primero y que se ha decantado a favor del neerlandés.

Max y Kimi, al ataque

Antonelli ha prolongado su primer stint por 25 vueltas y ha hecho su parada coincidiendo con el abandono de Carlos Sainz cuando el motor del Williams ha dicho ‘basta’. El virtual safety car lo ha aprovechado Hamilton para hacer su segundo pit stop, para intentar una apuesta diferente con goma blanda. La ‘cabalgada’ del inglés, con mucho tráfico, no ha salido como esperaba y ha sentenciado sus opciones al podio.

Russell ha perdido fuelle y Verstappen ha conseguido acercarse peligrosamente. También Antonelli era una amenaza para su compañero con 30 vueltas por delante. El italiano, tercero, le recortaba un segundo por vuelta, mientras en el muro de Ferrari se desesperaban ante el error de cálculo que ha relegado a Hamilon al quinto puesto, ‘atascado’ en su persecución a Piastri.

Verstappen ha pasado a liderar la carrera tras la segunda parada de Russell. El de Red Bull, expuesto ante los Mercedes, con gomas más frescas, ha esperado al tramo decisivo para montar su último juego de neumáticos a falta de 20 vueltas. Pero la distancia parecía insalvable (a 8.6 de cabeza).

La defensa de Russell

Un breve virtual safety car provocado por Albon al impactar un bolardo, no ha cambiado la estrategia final. Russell ha tenido que defenderse de la creciente presión de Max y Kimi, con menor desgaste en sus ruedas, en unas últimas vueltas de mucha tensión.

Russell ha conseguido salir airoso, mientras Antonelli no ha podido con Max, que ha evitado el doblete de Mercedes en una última vuelta de infarto, ante la atenta mirada de la cúpula de Red Bull, confirmando el paso adelante en la carrera de casa.

Para Fernando Alonso ha sido una carrera en modo entrenamiento. Sin ninguna oportunidad de puntuar, el de Aston Martin ha puesto a prueba la fiabilidad de su coche y ha acabado 18º, último tras los abandonos de su compañero Stroll, Sainz y los dos Cadillac.

Fuente: Sport