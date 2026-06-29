Quién juega hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver por TV y streaming los partidos del 29 de junio

La Copa del Mundo de la FIFA entra en su fase decisiva con tres nuevos partidos de dieciseisavos de final este lunes 29 de junio. Brasil se enfrenta a Japón, Alemania se mide a Paraguay y Marruecos se juega el pase ante Países Bajos en una jornada que puede dejar varias sorpresas.

Con Canadá ya clasificada para los octavos de final tras batir a Sudáfrica por 1-0, la jornada de hoy se presenta como una de las más emocionantes del Mundial 2026.

Partidos del Mundial hoy, 29 de junio

Brasil - Japón: 18:00 hora de Canarias (19:00 hora peninsular).

Alemania - Paraguay: 21:30 hora de Canarias (22:30 hora peninsular).

Países Bajos - Marruecos: 02:00 hora de Canarias (03:00 hora peninsular).

Vinicius se señala el escudo de Brasil tras marcar en Nueva Jersey frente a Marruecos. / Afp7

La jornada arrancará con el duelo entre la pentacampeona del mundo y los nipones, que se han consolidado como una de las sorpresas de la competición. Por su parte, Alemania parte como favorita ante una selección paraguaya que quiere seguir haciendo historia en una cita mundialista.

Ya de madrugada tendrá lugar el partido entre dos selecciones que podrían partir como favoritas para llegar a las rondas finales de la competición. Marruecos, la ya no sorpresa africana que quiere volver a unas semifinales de un Mundial, se enfrentará a una renovada Países Bajos. La "naranja mecánica" ha vuelto y quiere confirmar que su impecable fase de grupos no ha sido flor de un día.

TORONTO (United States), 20/06/2026.- Deniz Undav of Germany (L) celebrates with his teamamte Nadiem Amiri after scoring the 1-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA / EDUARDO LIMA / EFE

Dónde ver los partidos del 29 de junio de dieciseisavos de final

Las eliminatorias del K.O. se podrán ver de forma íntegra en la plataforma de DAZN, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes. Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Además, TVE ofrecerá un partido al día en abierto para todos aquellos que no dispongan de DAZN y todos los partidos de la selección española, incluido la final del 19 de julio.

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