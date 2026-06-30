El once de la Macaronesia que podría competir en un Mundial: Cristiano Ronaldo, Pedri y Nico Paz juntos

El Mundial de 2026 está dejando historias inesperadas y una de las grandes revelaciones del torneo tiene acento macaronésico. Mientras la selección de Cabo Verde se ha convertido en la gran sorpresa de la Copa del Mundo al alcanzar por primera vez las eliminatorias y citarse con Argentina en los dieciseisavos de final, los futbolistas nacidos en Canarias siguen teniendo un peso cada vez mayor en el fútbol internacional.

La Macaronesia es la región formada por los archipiélagos de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, territorios unidos por su origen volcánico y su situación en el Atlántico. Aunque nunca han competido bajo una misma bandera, la calidad de muchos de sus futbolistas permite imaginar un equipo capaz de plantar cara a cualquier selección del mundo.

¿Cuál sería el once de una posible selección de Macaronesia?

Si existiera una selección que uniera a los talentos de la Macaronesia, estaríamos hablando de un equipo capaz de competir perfectamente en un Mundial. Un combinado hipotético que mezcla estrellas de Canarias, Madeira y Cabo Verde y que, sobre el papel, reúne talento de élite mundial.

Once posible de la selección absoluta del combinado macaronésico / La Provincia

Por un lado, Cristiano Ronaldo aportaría liderazgo, experiencia internacional y una capacidad goleadora que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Por otro lado, Pedri sería el encargado de dar equilibrio, talento y creatividad en el centro del campo.

La combinación de ambos simboliza perfectamente la mezcla de experiencia y futuro que haría de este once un equipo capaz de competir a alto nivel en cualquier contexto internacional.

Un equipo de ensueño que nunca existirá

La realidad es que la Macaronesia nunca ha tenido una selección oficial y, por ahora, todo queda en el terreno de la imaginación. Sin embargo, viendo el nivel de nombres como Cristiano Ronaldo, Pedri, Nico Paz, Moleiro o Nuno Mendes, muchos aficionados ya sueñan con un combinado capaz de competir contra cualquier potencia del planeta.

Quizá nunca llegue a disputarse un partido bajo esa bandera, pero este Mundial ha demostrado que el talento de las islas atlánticas está más vivo que nunca.